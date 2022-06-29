29 июня 2022

Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ по обществознанию

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, ученик, школа
Участник экзамена пронес шпаргалку (фото из архива) Фото:

В Челябинской области в резервный день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию с экзамена выгнали школьника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра, отметив, что у юноши обнаружили шпаргалку.

«Традиционно во время проведения экзаменов на пунктах присутствовали общественные наблюдатели. Онлайн-видеонаблюдение велось во всех аудиториях проведения экзаменов. С ЕГЭ по обществознанию был удален участник за наличие шпаргалки», — сообщили в пресс-службе минобра.

В резервный день экзамен по обществознанию сдавали участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, а также выпускники прошлых лет. Экзаменационная работа по обществознанию состояла из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. На ее выполнение отводилось 3 часа 30 минут. Свои результаты по химии и обществознанию участники узнают не позднее 13 июля.

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В Челябинской области в резервный день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию с экзамена выгнали школьника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра, отметив, что у юноши обнаружили шпаргалку. «Традиционно во время проведения экзаменов на пунктах присутствовали общественные наблюдатели. Онлайн-видеонаблюдение велось во всех аудиториях проведения экзаменов. С ЕГЭ по обществознанию был удален участник за наличие шпаргалки», — сообщили в пресс-службе минобра. В резервный день экзамен по обществознанию сдавали участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, а также выпускники прошлых лет. Экзаменационная работа по обществознанию состояла из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. На ее выполнение отводилось 3 часа 30 минут. Свои результаты по химии и обществознанию участники узнают не позднее 13 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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