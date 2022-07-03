В пермском парке построят самое большое в крае колесо обозрения

За колесом обозрения расположится детская площадка, ралли- и автодром Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В парке «Счастье есть» в Перми планируют сделать реконструкцию. Также там собираются поставить самое большое колесо обозрение в Пермском крае. О планах заявила директор парка Анастасия Алакина.

«Мы хотим подчеркнуть колесо обозрения как сердце парка „Счастье есть“, его символ: хотим, чтобы оно было самым крупным колесом обозрения в Пермском крае и одним из лучших в России», — сообщает 59.RU со ссылкой на Алакину. Позади аттракциона расположатся: детская площадка, автодром и ралли-дром.

Также в парке планируется открыть памп-трек с уклонами и углублениями для велосипедистов и скейтбордистов. У центрального входа построят комплекс с зеркальными лабиринтами, батут-центром, кафе, туалетами и комнатой матери и ребенка.

Помимо этого в парке планируют украсить входные группы декорациями в виде ветвей деревьев, установить разные типы освещения, заменить асфальтное покрытие тротуарной плиткой, сделать зону тихого отдыха с навесами и озеленить территорию. В планах также сделать две бесплатные игровые площадки: с песочницей и спортивную. Разработанный проект парка обсудят с местными жителями.

URA.RU также рассказывало о новом парке в центре Перми, который построят к 300-летнему юбилею города. Объект расположится на участке улицы Петропавловской от ул. Попова до ул. Крисанова. Там установят детские и спортивные площадки, обустроят пешеходные дорожки и ландшафтные зоны для прогулок.