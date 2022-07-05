Япония ввела новые санкции против России

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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Япония запретила ввоз российского золота Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония ввела санкции против 90 человек и организаций из России и Белоруссии, а также установила запрет на ввоз российского золота. Документ опубликован на официальном сайте министерства финансов Японии.

Санкции затронули вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина. Также Токио ввел санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Кроме того, Япония запретила импорт золота из России и предоставление российским компаниям таких услуг, как ведение финансовой отчетности. С 5 сентября японским компаниям будет запрещено оказывать бухгалтерские, аудиторские и консультационные услуги РФ.

Некоторые страны, среди которых США, государства-члены ЕС и Япония, ввели антироссийские санкции из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, оно направлено против обычных россиян. Ранее Япония ввела запрет на экспорт высокотехнологичных товаров, а также продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры России, а именно грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.

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Япония ввела санкции против 90 человек и организаций из России и Белоруссии, а также установила запрет на ввоз российского золота. Документ опубликован на официальном сайте министерства финансов Японии. Санкции затронули вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина. Также Токио ввел санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Кроме того, Япония запретила импорт золота из России и предоставление российским компаниям таких услуг, как ведение финансовой отчетности. С 5 сентября японским компаниям будет запрещено оказывать бухгалтерские, аудиторские и консультационные услуги РФ. Некоторые страны, среди которых США, государства-члены ЕС и Япония, ввели антироссийские санкции из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, оно направлено против обычных россиян. Ранее Япония ввела запрет на экспорт высокотехнологичных товаров, а также продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры России, а именно грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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