Жительница Нижневартовска бросила двух собак на выставке

11 июля 2022 в 04:05 Размер текста - 17 +

Сейчас брошенные животные находятся в клетках в центре отлова. Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на выставке собак две девушки отстегнули двух собак от поводков и ушли. Об это рассказали очевидцы в группе «Типичный Нижневартовск». «Девочка держала щенят на розовых поводках. Затем она спустила их с поводков в толпе, а сама ушла. Сейчас щенята в клетках в центре отлова», — пишет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Тюмени бросила в одной из ветеринарных клиник собаку-инвалида. Люди со всей России решили поддержать клинику и пожертвовали таксе по кличке Пино более 700 тысяч рублей. При этом женщина пригрозила судом ветклинике из-за того, что они опубликовали фотографии ее лица. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске (ХМАО) на выставке собак две девушки отстегнули двух собак от поводков и ушли. Об это рассказали очевидцы в группе «Типичный Нижневартовск». «Девочка держала щенят на розовых поводках. Затем она спустила их с поводков в толпе, а сама ушла. Сейчас щенята в клетках в центре отлова», — пишет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Тюмени бросила в одной из ветеринарных клиник собаку-инвалида. Люди со всей России решили поддержать клинику и пожертвовали таксе по кличке Пино более 700 тысяч рублей. При этом женщина пригрозила судом ветклинике из-за того, что они опубликовали фотографии ее лица.