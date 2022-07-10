10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

Жительница Нижневартовска бросила двух собак на выставке

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, собака на привязи
Сейчас брошенные животные находятся в клетках в центре отлова. Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на выставке собак две девушки отстегнули двух собак от поводков и ушли. Об это рассказали очевидцы в группе «Типичный Нижневартовск».

«Девочка держала щенят на розовых поводках. Затем она спустила их с поводков в толпе, а сама ушла. Сейчас щенята в клетках в центре отлова», — пишет анонимный автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Тюмени бросила в одной из ветеринарных клиник собаку-инвалида. Люди со всей России решили поддержать клинику и пожертвовали таксе по кличке Пино более 700 тысяч рублей. При этом женщина пригрозила судом ветклинике из-за того, что они опубликовали фотографии ее лица.

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В Нижневартовске (ХМАО) на выставке собак две девушки отстегнули двух собак от поводков и ушли. Об это рассказали очевидцы в группе «Типичный Нижневартовск». «Девочка держала щенят на розовых поводках. Затем она спустила их с поводков в толпе, а сама ушла. Сейчас щенята в клетках в центре отлова», — пишет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Тюмени бросила в одной из ветеринарных клиник собаку-инвалида. Люди со всей России решили поддержать клинику и пожертвовали таксе по кличке Пино более 700 тысяч рублей. При этом женщина пригрозила судом ветклинике из-за того, что они опубликовали фотографии ее лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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