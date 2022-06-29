Кудрин пообещал проверить главный долгострой ХМАО

30 июня 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Глава счетной палаты ХМАО Алексей Кудрин решил проверить ход строительства Нижневартовской больницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пообещал депутату Госдумы Евгению Маркову провести проверку строительства Нижневартовской окружной больницы, которая является главным долгостроем в Югре. Речь об этом зашла на совещании по повышению эффективности взаимодействия Счетной палаты и нижней палаты парламента. Его запись опубликована на сайте Госдумы. «Я продолжаю настаивать на том, что не всегда неудобные проверки счетные палаты регионов готовы делать. Эти неудобности не хочется вскрывать, потому что это будет влиять на KPI губернаторов. Я скажу о своей больной теме, которая тенятся еще с предыдущих созывов. Ханты-Мансийский округ, Нижневартовская больница. Строим ее уже больше 10 лет. Смета увеличилась в 2 раза, а больница так и не будет сдана в очередной срок, который назначен на 2022 год», — заявил Марков» Депутат Госдумы попросил Кудрина оказать содействие в этом вопросе. Глава Счетной палаты заявил, что его ведомство готово «подсвечивать» проблемные вопросы в регионах. «Раз уж вы действительно не первый раз заявляете про ту проблемную клинику, давайте действительно разберемся, и мы посмотрим, что там происходит», — прокомментировал Кудрин. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев назвал слишком радужными прежние графики ввода в эксплуатацию окружной больницы Нижневартовска. Предполагалось, что объект должны были сдать до конца лета, но сроки сдвинулись на осень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пообещал депутату Госдумы Евгению Маркову провести проверку строительства Нижневартовской окружной больницы, которая является главным долгостроем в Югре. Речь об этом зашла на совещании по повышению эффективности взаимодействия Счетной палаты и нижней палаты парламента. Его запись опубликована на сайте Госдумы. «Я продолжаю настаивать на том, что не всегда неудобные проверки счетные палаты регионов готовы делать. Эти неудобности не хочется вскрывать, потому что это будет влиять на KPI губернаторов. Я скажу о своей больной теме, которая тенятся еще с предыдущих созывов. Ханты-Мансийский округ, Нижневартовская больница. Строим ее уже больше 10 лет. Смета увеличилась в 2 раза, а больница так и не будет сдана в очередной срок, который назначен на 2022 год», — заявил Марков» Депутат Госдумы попросил Кудрина оказать содействие в этом вопросе. Глава Счетной палаты заявил, что его ведомство готово «подсвечивать» проблемные вопросы в регионах. «Раз уж вы действительно не первый раз заявляете про ту проблемную клинику, давайте действительно разберемся, и мы посмотрим, что там происходит», — прокомментировал Кудрин. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев назвал слишком радужными прежние графики ввода в эксплуатацию окружной больницы Нижневартовска. Предполагалось, что объект должны были сдать до конца лета, но сроки сдвинулись на осень.