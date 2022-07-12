Пермских медиков отправили на учения из-за оспы обезьян

Учения для медработников прошли на базе Пермской краевой клинической инфекционной больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Оспа обезьян

В Пермском крае медиков подготовили к борьбе с оспой обезьян. Для этого на базе краевой клинической инфекционной больницы были проведены тактико-специальные учения, рассказали URA.RU в краевом министерстве здравоохранения.

«В Пермском крае медицинские работники прошли обучение профилактике, диагностике и лечению заболевания (оспы обезьян). Также для медработников были проведены тактико-специальные учения на базе Пермской краевой клинической инфекционной больницы», — рассказали в пресс-службе минздрава.

На этой неделе главный инфекционист министерства здравоохранения Прикамья Валерий Масалев совместно с представителями краевого управления Роспотребнадзора встретятся с представителями больниц и поликлиник. Будут обсуждаться вопросы организации противоэпидемических мероприятий, а также забора, транспортировки и диагностики биоматериалов у пациентов с подозрением на заболевание.

Первый случай оспы обезьян выявлен в России 12 июля. Заболевший прибыл в Санкт-Петербург из Европы, сейчас он находится под наблюдением.