Пермских медиков отправили на учения из-за оспы обезьян

В Пермском крае медиков подготовили к борьбе с оспой обезьян. Для этого на базе краевой клинической инфекционной больницы были проведены тактико-специальные учения, рассказали URA.RU в краевом министерстве здравоохранения.
«В Пермском крае медицинские работники прошли обучение профилактике, диагностике и лечению заболевания (оспы обезьян). Также для медработников были проведены тактико-специальные учения на базе Пермской краевой клинической инфекционной больницы», — рассказали в пресс-службе минздрава.
На этой неделе главный инфекционист министерства здравоохранения Прикамья Валерий Масалев совместно с представителями краевого управления Роспотребнадзора встретятся с представителями больниц и поликлиник. Будут обсуждаться вопросы организации противоэпидемических мероприятий, а также забора, транспортировки и диагностики биоматериалов у пациентов с подозрением на заболевание.
Первый случай оспы обезьян выявлен в России 12 июля. Заболевший прибыл в Санкт-Петербург из Европы, сейчас он находится под наблюдением.
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В Пермском крае медиков подготовили к борьбе с оспой обезьян. Для этого на базе краевой клинической инфекционной больницы были проведены тактико-специальные учения, рассказали URA.RU в краевом министерстве здравоохранения. «В Пермском крае медицинские работники прошли обучение профилактике, диагностике и лечению заболевания (оспы обезьян). Также для медработников были проведены тактико-специальные учения на базе Пермской краевой клинической инфекционной больницы», — рассказали в пресс-службе минздрава. На этой неделе главный инфекционист министерства здравоохранения Прикамья Валерий Масалев совместно с представителями краевого управления Роспотребнадзора встретятся с представителями больниц и поликлиник. Будут обсуждаться вопросы организации противоэпидемических мероприятий, а также забора, транспортировки и диагностики биоматериалов у пациентов с подозрением на заболевание. Первый случай оспы обезьян выявлен в России 12 июля. Заболевший прибыл в Санкт-Петербург из Европы, сейчас он находится под наблюдением.