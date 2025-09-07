В Челябинске за месяц снесли 380 ларьков

В Челябинске за август демонтировали 380 незаконных торговых ларьков, что вдвое превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«380 ларьков эвакуировали из Челябинска по итогам августа. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года», — заявил Ермолаев.
Мэр города Алексей Лошкин поручил проанализировать эффективность меры и предоставить расчет затрат на эвакуацию нестационарных торговых объектов. Кроме того, стоимость выкупа ларька после демонтажа увеличилась до 50 тысяч рублей. Лошкин также подчеркнул, что важно не допускать повторной установки киосков.
