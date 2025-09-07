07 сентября 2025

В Челябинске закроют переезд в сторону аэропорта

Проезд закроют на ночь
Проезд закроют на ночь Фото:

В Челябинске временно закроют переезд на станции Баландино. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Ограничения связаны с неотложными работами по замене дефектных рельсов на данном участке.

«В связи с проведением работ по смене дефектных рельс с 22:00 8 сентября до 6:00 9 сентября будет закрыт регулируемый железнодорожный переезд 135 км ПК 7 на станции Баландино. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

На время закрытия переезда автомобилисты смогут воспользоваться объездными путями. Для движения предлагается использовать трассу 75к-139 и Курганское шоссе Р-254 со стороны аэропорта, а также аналогичные маршруты из поселков Баландинское и Береговой.

Движение автотранспорта в сторону аэропорта Челябинск имени И. В. Курчатова ранее было ограничено со стороны поселка 2-й Аэропорт. Это также было связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде. 

