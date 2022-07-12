На джаз-фестивале в Пермском крае взлетят гигантские змеи

13 июля 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

В Березниках шоу гигантских воздушных змеев пройдет впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU В городе Березники Пермского края 23 июля в рамках традиционного арт-фестиваля «Любимовский пикник» пройдет шоу «Гигантские воздушные змеи». Фестиваль посвящен купцу-промышленнику, меценату, основателю первого содового производства в России, Ивану Любимову. «Тема этого года — „Лето в стиле JAZZ“. Впервые фестивальная программа будет проходить в Комсомольском парке и объединит на своей территории несколько ярких площадок. Например, историческая часть арт-площадки фестиваля будет воссоздавать эпоху пикников времен Ивана Любимова», — сообщают организаторы в анонсе мероприятия. В программе фестиваля — игра-приключение «Сода-квест. Забег в прошлое», художественная арт-вечеринка, интеллектуальная игра «МозгоБитва. Лето&JAZZ», фитнес под открытым небом, творческие мастер-классы, выступления артистов. Для тех, кто любит технику и науку — будет работать научно-познавательная площадка «Техно-пикник». Кульминацией фестиваля станет шоу гигантских воздушных змеев и парад мототехники. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Мижуева Пермского края пройдет фестиваль традиционного коми-пермяцкого пива под названием «БУР СУР». В программе — мастер-классы по приготовлению пива, конкурс «Сур-мастер», на лучшего изготовителя сура среди местных жителей и разные интерактивные площадки.

В городе Березники Пермского края 23 июля в рамках традиционного арт-фестиваля «Любимовский пикник» пройдет шоу «Гигантские воздушные змеи». Фестиваль посвящен купцу-промышленнику, меценату, основателю первого содового производства в России, Ивану Любимову. «Тема этого года — „Лето в стиле JAZZ“. Впервые фестивальная программа будет проходить в Комсомольском парке и объединит на своей территории несколько ярких площадок. Например, историческая часть арт-площадки фестиваля будет воссоздавать эпоху пикников времен Ивана Любимова», — сообщают организаторы в анонсе мероприятия. В программе фестиваля — игра-приключение «Сода-квест. Забег в прошлое», художественная арт-вечеринка, интеллектуальная игра «МозгоБитва. Лето&JAZZ», фитнес под открытым небом, творческие мастер-классы, выступления артистов. Для тех, кто любит технику и науку — будет работать научно-познавательная площадка «Техно-пикник». Кульминацией фестиваля станет шоу гигантских воздушных змеев и парад мототехники. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Мижуева Пермского края пройдет фестиваль традиционного коми-пермяцкого пива под названием «БУР СУР». В программе — мастер-классы по приготовлению пива, конкурс «Сур-мастер», на лучшего изготовителя сура среди местных жителей и разные интерактивные площадки.