Пермяков приглашают в деревню на местный «Октоберфест»

Фестиваль проходит с 2014 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Мижуева Пермского края пройдет фестиваль традиционного коми-пермяцкого пива под названием «БУР СУР». В афише мероприятия сообщается, что праздник состоится 7 августа.

«В программе — мастер-классы по приготовлению пива, конкурс „Сур-мастер“, на лучшего изготовителя сура среди местных жителей. Для любителей поесть — площадка „Пызандора“ („Скатерть-самобранка“), где можно будет попробовать напитки и блюда коми-пермяцкой кухни», — сообщают организаторы. Также для гостей подготовлены интерактивные экскурсии — например, гостевание у мастера по приготовлению сура, аукцион «Дзирыт сур» («Горячий сур») и коми-пермяцкие забавы.

Сур — традиционный слабоалкогольный праздничный напиток коми-пермяков из солода и бражна. Процесс его изготовления непростой и долгий — в деревенской печи, с использованием специальной утвари, в течение нескольких дней.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае могут возродить бренд пива «Пермское губернское», производство которого прекратилось несколько лет назад. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент.