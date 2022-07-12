12 июля 2022

Прокурор ХМАО начал проверку по факту гибели ребенка в Урае

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка в Урае Фото:

В Урае по поручению главного прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина в связи с гибелью 14-летнего ребенка, утонувшего в реке Конда, организована проверка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура Урая по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью 14-летнего ребенка, утонувшего на реке Конда в Урае. Проведение проверки прокуратурой округа взято на особый контроль», — сказано в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе ведомства добавили, что на место происшествия выезжал прокурор Урая Антон Якименко. На данный момент проводится проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водоемах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю утонули четверо детей. На последний случай в Урае отреагировал мэр города Тимур Закирзянов. Он рассказал, что из-за происшествия власти города запретят отдых на прибрежных территориях.

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В Урае по поручению главного прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина в связи с гибелью 14-летнего ребенка, утонувшего в реке Конда, организована проверка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Урая по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью 14-летнего ребенка, утонувшего на реке Конда в Урае. Проведение проверки прокуратурой округа взято на особый контроль», — сказано в сообщении прокуратуры. В пресс-службе ведомства добавили, что на место происшествия выезжал прокурор Урая Антон Якименко. На данный момент проводится проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водоемах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю утонули четверо детей. На последний случай в Урае отреагировал мэр города Тимур Закирзянов. Он рассказал, что из-за происшествия власти города запретят отдых на прибрежных территориях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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