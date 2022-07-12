Прокурор ХМАО начал проверку по факту гибели ребенка в Урае

13 июля 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка в Урае Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Урае по поручению главного прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина в связи с гибелью 14-летнего ребенка, утонувшего в реке Конда, организована проверка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Урая по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью 14-летнего ребенка, утонувшего на реке Конда в Урае. Проведение проверки прокуратурой округа взято на особый контроль», — сказано в сообщении прокуратуры. В пресс-службе ведомства добавили, что на место происшествия выезжал прокурор Урая Антон Якименко. На данный момент проводится проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водоемах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю утонули четверо детей. На последний случай в Урае отреагировал мэр города Тимур Закирзянов. Он рассказал, что из-за происшествия власти города запретят отдых на прибрежных территориях.

В Урае по поручению главного прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина в связи с гибелью 14-летнего ребенка, утонувшего в реке Конда, организована проверка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Урая по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью 14-летнего ребенка, утонувшего на реке Конда в Урае. Проведение проверки прокуратурой округа взято на особый контроль», — сказано в сообщении прокуратуры. В пресс-службе ведомства добавили, что на место происшествия выезжал прокурор Урая Антон Якименко. На данный момент проводится проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водоемах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю утонули четверо детей. На последний случай в Урае отреагировал мэр города Тимур Закирзянов. Он рассказал, что из-за происшествия власти города запретят отдых на прибрежных территориях.