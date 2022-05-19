Власти Перми прокомментировали перенос осенних выборов

Ближе к выборам избирком решит, сколько дней будет длиться голосование на участках Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Выборы в местные думы четырех муниципалитетов, намеченные на осень 2022 года, скорее всего, состоятся. В краевом избиркоме URA.RU заявили, что подготовка к выборам идет по плану.

«Подготовка к выборам проходит согласно утвержденному календарному плану и начинается сразу после завершения предыдущей кампании. В конце июня будут приняты решения о назначении избирательных кампаний как в преобразованных муниципалитетах, так и основных выборов в Лысьве», — отметили в пресс-службе ведомства.

Вопрос о том, сколько дней будет длиться голосование — один, два или три, — руководство крайизбиркома примет «ближе к дате начала избирательных кампаний». Согласно федеральному законодательству, такие решения избирательные комиссии выносят накануне каждых выборов в зависимости от эпидемиологической ситуации рекомендаций Роспотребнадзора.

Дистанционного электронного голосования на этих выборах, скорее всего, не будет. Вопрос введения такой возможности депутаты заксобрания будут рассматривать на майском заседании, а срок подачи заявок в ЦИК на проведение ДЭГ закончился 18 мая.

Источник в политэлитах региона напомнил, что по закону основанием для переноса выборов является только введение чрезвычайного или военного положения. Ранее в telegram-каналах появилась информация о том, что все кампании, намеченные на осень 2022 года, могут быть перенесены. В Пермском крае в это время будут выбирать думы объединившихся Кудымкара, Губахи, Пермского района. По закону, в случае преобразования муниципалитетов выборы должны пройти в течение года с момента принятия заксобраниям закона об объединении. Плановые выборы намечены в думу Лысьвы. В нескольких крупных городах Пермского края ожидаются довыборы. В качестве спойлеров для официальных кандидатов выступят представители партии «Новые люди».