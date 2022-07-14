На Челябинск обрушилась гроза
Жители Челябинска решили запечатлеть на видео самые красивые разряды молнии во время грозы, обрушившейся на город вечером 14 июля. Кадрами съемок они поделились с URA.RU.
«Во время первых молний в нашем доме отключили свет и воду. Через некоторое время электроэнергию дали», — сообщил URA.RU один из читателей.
Другая челябинка застала грозу в кафе. На видео она сумела поймать сразу несколько крупных молний.
Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о грозовом фронте, который ожидался в регионе 13—14 июля. По данным Челябинской метеослужбы, дожди и грозы задержатся до 17 июля.
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