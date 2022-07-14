Челябинцы ловят на видео самый красивый разряд молнии. Видео

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Челябинск, гроза, молния, молния
На Челябинск обрушилась гроза Фото:

Жители Челябинска решили запечатлеть на видео самые красивые разряды молнии во время грозы, обрушившейся на город вечером 14 июля. Кадрами съемок они поделились с URA.RU.

«Во время первых молний в нашем доме отключили свет и воду. Через некоторое время электроэнергию дали», — сообщил URA.RU один из читателей.

Другая челябинка застала грозу в кафе. На видео она сумела поймать сразу несколько крупных молний.

Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о грозовом фронте, который ожидался в регионе 13—14 июля. По данным Челябинской метеослужбы, дожди и грозы задержатся до 17 июля.

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Жители Челябинска решили запечатлеть на видео самые красивые разряды молнии во время грозы, обрушившейся на город вечером 14 июля. Кадрами съемок они поделились с URA.RU. «Во время первых молний в нашем доме отключили свет и воду. Через некоторое время электроэнергию дали», — сообщил URA.RU один из читателей. Другая челябинка застала грозу в кафе. На видео она сумела поймать сразу несколько крупных молний. Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о грозовом фронте, который ожидался в регионе 13—14 июля. По данным Челябинской метеослужбы, дожди и грозы задержатся до 17 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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