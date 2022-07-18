18 июля 2022

Текслер договорился с Минобороны о челябинских озерах

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил воскресную школу и стройку бассейна в Карабаше. Карабаш. Челябинская область, текслер алексей
Согласно договору, земли министерства перейдут во владение городу Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с Минобороны РФ о передаче земель военного ведомства Чебаркулю. Как заявил Текслер в своих социальных сетях, это хорошая новость для тех, кто любит отдыхать на местных озерах.

«Очень хорошая новость для Чебаркуля, его жителей, а также для всех, кто любит отдыхать на здешних озерах. Правительство Челябинской области и военное ведомство после большой подготовительной работы подписали совместное соглашение. Это позволит снять запрет на передачу земель в собственность города. А значит, люди получат возможность узаконить земельные участки, строения, жилье», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Текслер отметил, что перед тем, как земли выйдут из границ военного полигона, необходимо провести несколько этапов. Территории, которые сейчас принадлежат министерству, войдут в границы муниципалитета после утверждения генерального плана города.

Также, по словам губернатора, ведется работа с Рослесхозом по землям лесного фонда. Планируется передача жилых домов, санаториев и баз отдыха во владение муниципалитету.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с Минобороны РФ о передаче земель военного ведомства Чебаркулю. Как заявил Текслер в своих социальных сетях, это хорошая новость для тех, кто любит отдыхать на местных озерах. «Очень хорошая новость для Чебаркуля, его жителей, а также для всех, кто любит отдыхать на здешних озерах. Правительство Челябинской области и военное ведомство после большой подготовительной работы подписали совместное соглашение. Это позволит снять запрет на передачу земель в собственность города. А значит, люди получат возможность узаконить земельные участки, строения, жилье», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Текслер отметил, что перед тем, как земли выйдут из границ военного полигона, необходимо провести несколько этапов. Территории, которые сейчас принадлежат министерству, войдут в границы муниципалитета после утверждения генерального плана города. Также, по словам губернатора, ведется работа с Рослесхозом по землям лесного фонда. Планируется передача жилых домов, санаториев и баз отдыха во владение муниципалитету.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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