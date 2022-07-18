Текслер договорился с Минобороны о челябинских озерах

Согласно договору, земли министерства перейдут во владение городу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с Минобороны РФ о передаче земель военного ведомства Чебаркулю. Как заявил Текслер в своих социальных сетях, это хорошая новость для тех, кто любит отдыхать на местных озерах.

«Очень хорошая новость для Чебаркуля, его жителей, а также для всех, кто любит отдыхать на здешних озерах. Правительство Челябинской области и военное ведомство после большой подготовительной работы подписали совместное соглашение. Это позволит снять запрет на передачу земель в собственность города. А значит, люди получат возможность узаконить земельные участки, строения, жилье», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Текслер отметил, что перед тем, как земли выйдут из границ военного полигона, необходимо провести несколько этапов. Территории, которые сейчас принадлежат министерству, войдут в границы муниципалитета после утверждения генерального плана города.

Также, по словам губернатора, ведется работа с Рослесхозом по землям лесного фонда. Планируется передача жилых домов, санаториев и баз отдыха во владение муниципалитету.