Челябинский губернатор Текслер лично поздравил боксера Худояна с победой на Чемпионате России

Губернатор Челябинской области и президент региональной Федерации бокса Алексей Текслер вручил Благодарственные письма Федерации бокса Челябинской области выдающимся спортсменам региона — шестикратному чемпиону России по боксу Эдмонду Худояну и юному боксеру Владиславу Маточкину. Торжественная церемония прошла 30 августа, сообщает telegram-канал «Пул №74». Награды были вручены за значимые достижения на всероссийских и международных соревнованиях.
«Один раз стать чемпионом — это серьезное достижение, а потом еще пять раз это повторить и стать шестикратным чемпионом — это, безусловно, выдающееся достижение. Мы гордимся вами», — подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к Эдмонду Худояну. Губернатор также отметил, что победы молодых спортсменов формируют сильную команду и укрепляют традиции челябинского бокса.
В 2025 году Эдмонд Худоян стал первым в истории Челябинской области шестикратным чемпионом России по боксу. За свою карьеру он провел десять чемпионатов страны среди мужчин, неизменно демонстрируя высокий уровень мастерства и волю к победе. Главной задачей на текущий сезон спортсмен считает успешное выступление на чемпионате мира, который пройдет осенью в ОАЭ. Региональные власти рассчитывают на достойное представление области на международной арене.
Особое внимание губернатор уделил и молодому боксеру Владиславу Маточкину, который в 14 лет уже завоевал золото первенства УФО и четыре раза становился победителем первенства России среди юношей. В этом году спортсмен вошел в состав национальной сборной и успешно выступил на первенстве Европы, где занял первое место. Алексей Текслер пожелал юному спортсмену не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствоваться в спорте.
В завершение встречи глава региона поблагодарил тренеров и руководство спортивных школ за вклад в подготовку талантливых спортсменов и создание условий для их профессионального роста.
Как URA.RU писало ранее, Эдмонд Худоян завоевал титул чемпиона России по боксу в шестой раз. Он одержал победу в финальном поединке над представителем Московской области Володей Мнацаканяном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!