Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова помогла воссоединить семью бойца СВО Виктора. Об этом депутат сообщила в своем telegram-канале. По ее словам, семье удалось вернуть право на выплаты и денежное довольствие, а самого военнослужащего уволили в запас, чтобы он мог ухаживать за тяжело больной матерью.
«В 2023 году ко мне впервые обратилась семья Виктора: не выплачивали пособие по ранению и денежное довольствие. Мы разобрались, направили запрос — и помощь была восстановлена. Недавно его мама — инвалид второй группы — вновь обратилась ко мне: ее здоровье резко ухудшилось, ухаживать было некому, а сын не мог доказать отсутствие других родственников. После моего обращения Виктора, который три года провел на службе, уволили в запас. Теперь он с семьей», — написала Яна Лантратова в telegram-канале.
Депутат также добавила, что ветеран был награжден медалями «За отвагу» и Жукова. Она встретилась с семьей Виктора, чтобы лично поддержать их после воссоединения. По словам Яны Лантратовой, большинство обращений в комитет связаны с вопросами помощи участникам специальной военной операции и их родственникам. Она подчеркнула, что каждое письмо рассматривается в приоритетном порядке.
Парламентарий выразила благодарность однопартийцам из московского отделения «Справедливой России — За правду» за содействие в решении этого и других социальных вопросов. Особо упомянуты Ольга Заволока и Юлия Краснова, которые оказывали гуманитарную поддержку семье Виктора на местном уровне.
Ранее Яна Лантратова уже помогала семьям участников специальной военной операции. Осенью 2024 года она содействовала демобилизации отца шестерых детей из Коркино, супруга которого тяжело заболела.
