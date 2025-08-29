В Челябинске врачи много лет не могут поставить ребенку диагноз и не лечат его

Челябинские врачи несколько лет не могут поставить диагноз 14-летнему ребенку. Его состояние постоянно ухудшается. На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который ранее ставил ее на контроль, сообщила пресс-служба ведомства.
«В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России „ВКонтакте“ опубликовано обращение жительницы Челябинской области по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи ее 14-летнему сыну. Более трех лет состояние здоровья подростка ухудшается, однако точный диагноз ему не поставлен», — говорится в сообщении.
Проведенные лабораторные исследования и длительное наблюдение за состоянием несовершеннолетнего в условиях стационара не привели к каким-либо положительным изменениям, уточнили в ведомстве. На сегодняшний день ребенку так и не было назначено необходимое лечение. Мать выражает серьезную обеспокоенность за здоровье и жизнь сына. Ее неоднократные обращения в различные организации остались без должного отклика.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе и результатах расследования дела. Его вновь возбудили. Ранее ведомство трижды начинало уголовное дело по данному инциденту. Но их отменяли.
Как ранее писало URA.RU, в городе Катав-Ивановск Челябинской области медики на протяжении одиннадцати лет не смогли установить верный диагноз ребенку. Лишь после смерти мальчика стало известно, чем он болел.
