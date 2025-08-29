29 августа 2025

На челябинской трассе 19-летний парень на «ВАЗ» насмерть сбил скутериста. Видео

В Челябинской области водитель «ВАЗ» сбил мотоциклиста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госавтоинспекция выясняет причины аварии на чебаркульской трассе
Госавтоинспекция выясняет причины аварии на чебаркульской трассе Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с мотоциклом. В результате водитель скутера погиб, сообщил telegram-канал областного управления Госавтоинспекции. 

«Водитель, мужчина 2006 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 21099“, совершил столкновение с попутно двигавшимся впереди мототранспортом „Хонда“. Им управлял мужчина 1997 года рождения. В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Инспекторы уточнили, что погибший был в шлеме. Также известно, что «девяносто девятая» не зарегистрирована в установленном порядке и не состоит на государственном учете. На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии и причины произошедшего уточняются. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркульском районе Челябинской области 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с мотоциклом. В результате водитель скутера погиб, сообщил telegram-канал областного управления Госавтоинспекции.  «Водитель, мужчина 2006 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 21099“, совершил столкновение с попутно двигавшимся впереди мототранспортом „Хонда“. Им управлял мужчина 1997 года рождения. В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Инспекторы уточнили, что погибший был в шлеме. Также известно, что «девяносто девятая» не зарегистрирована в установленном порядке и не состоит на государственном учете. На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии и причины произошедшего уточняются. По факту смертельного ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...