В Чебаркульском районе Челябинской области 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с мотоциклом. В результате водитель скутера погиб, сообщил telegram-канал областного управления Госавтоинспекции.
«Водитель, мужчина 2006 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 21099“, совершил столкновение с попутно двигавшимся впереди мототранспортом „Хонда“. Им управлял мужчина 1997 года рождения. В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.
Инспекторы уточнили, что погибший был в шлеме. Также известно, что «девяносто девятая» не зарегистрирована в установленном порядке и не состоит на государственном учете. На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии и причины произошедшего уточняются. По факту смертельного ДТП проводится проверка.
