Челябинская компания сократила рабочую неделю до четырех дней, сохранив зарплату

Компания Maked, занимающаяся видеопроизводством в Челябинске, перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сохранением уровня оплаты труда. Как сообщил URA.RU основатель Николай Константинов, решение стало ответом на проблему выгорания.
«Мы стали одной из первых креативных компаний в России, официально внедривших четырехдневный график без сокращения зарплаты. Нововведение охватило всю команду», — заявил URA.RU Константинов.
В компании пояснили информагентству, что столкнулись с характерной для сферы видеопродакшна проблемой. Высокая интенсивность работы, длительные съемки, срочные правки и постоянные согласования сказываются на эмоциональном состоянии команды. В связи с этим рабочую неделю пересмотрели. С понедельника по четверг команда работает в обычном режиме, а пятницу отвели только под заранее запланированные съемки и дежурства — с последующей компенсацией.
«За месяц есть первые результаты. Сотрудники отметили, что концентрация в течение рабочей недели повысилась. Сама пятница стала более прозрачной с точки зрения задач и занятости», — резюмировал основатель Maked.
Директор кадрового агентства «Фабрика кадров» Юлия Суханова в Челябинске заметила URA.RU, что опыт неприменим в ряде отраслей. На транспорте, в здравоохранении и на некоторых видах производства остановить процессы или снизить их интенсивность не получится. А тем компаниям, которые задумаются над внедрением сокращенной рабочей недели, надо быть готовым к росту нагрузки в рабочие дни.
«Один из челябинских работодателей сократил продолжительность рабочей пятницы. Если все процессы завершаются к 15 часам, коллектив идет играть в футбол и другие спортивные игры. Микроклимат это улучшило», — отметила URA.RU эксперт.
Собеседница напомнила, что работа занимает отведенное ей время. Поэтому если собраться, то выполнить в срок обязанности можно быстрее. Важно при этом остаться на связи со своими контрагентами в дополнительный выходной, ведь основная масса компаний работать в пятницу продолжает.
