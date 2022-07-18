На фоне появления «Кентавра», в ХМАО проводят опрос о вакцинации

Департамент здравоохранения ХМАО запустил электронный опрос о вакцинации против коронавируса. Опрос начался в тот же день, когда появилось сообщение о новом виде коронавируса «Кентавр» в России. Сообщение с предложением пройти опрос было направлено окружным департаментом с помощью рассылки на электронные почты жителей региона.
«Департамент здравоохранения предлагает пройти опрос и выразить свое мнение о вакцинации против COVID-19. Ваши ответы помогут спрогнозировать дальнейшие действия органов власти в борьбе с этим заболеванием», — сказано в сообщении департамента.
В самом опросе респонденту необходимо ответить на семь вопросов: доверяет ли житель качеству вакцины, считает ли вакцинацию необходимой. Также необходимо выбрать основные проблемы вакцинации.
Ранее URA.RU писало, что в России выявили случаи заражения новым видом коронавируса «Кентавр». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 19 июля.
Скриншот из проводимого департаментом здравоохранения опроса
Департамент здравоохранения ХМАО запустил электронный опрос о вакцинации против коронавируса. Опрос начался в тот же день, когда появилось сообщение о новом виде коронавируса «Кентавр» в России. Сообщение с предложением пройти опрос было направлено окружным департаментом с помощью рассылки на электронные почты жителей региона. «Департамент здравоохранения предлагает пройти опрос и выразить свое мнение о вакцинации против COVID-19. Ваши ответы помогут спрогнозировать дальнейшие действия органов власти в борьбе с этим заболеванием», — сказано в сообщении департамента. В самом опросе респонденту необходимо ответить на семь вопросов: доверяет ли житель качеству вакцины, считает ли вакцинацию необходимой. Также необходимо выбрать основные проблемы вакцинации. Ранее URA.RU писало, что в России выявили случаи заражения новым видом коронавируса «Кентавр». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 19 июля.