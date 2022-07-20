20 июля 2022

Посол Китая в США призвал к немедленному перемирию на Украине

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Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, флаг, китай
В Китае считают, что украинский конфликт должен немедленно остановиться, заявил Цуй Тянькай Фото:

Участники украинского конфликта, в том числе США и их союзники, должны начать переговоры и немедленно заключить перемирие. Об этом заявил посол Китая в Америке Цинь Ган.

Китай призывает к немедленному перемирию на Украине, заявил Цинь Ган. По словам дипломата, страны должны начать переговорный процесс, в котором также должны принимать участие США и их союзники.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Участники украинского конфликта, в том числе США и их союзники, должны начать переговоры и немедленно заключить перемирие. Об этом заявил посол Китая в Америке Цинь Ган. Китай призывает к немедленному перемирию на Украине, заявил Цинь Ган. По словам дипломата, страны должны начать переговорный процесс, в котором также должны принимать участие США и их союзники. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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