Посол Китая в США призвал к немедленному перемирию на Украине

В Китае считают, что украинский конфликт должен немедленно остановиться, заявил Цуй Тянькай
Участники украинского конфликта, в том числе США и их союзники, должны начать переговоры и немедленно заключить перемирие. Об этом заявил посол Китая в Америке Цинь Ган.
Китай призывает к немедленному перемирию на Украине, заявил Цинь Ган. По словам дипломата, страны должны начать переговорный процесс, в котором также должны принимать участие США и их союзники.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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