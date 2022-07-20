Депутат ГД от Тюмени: задачи спецоперации изменят, мы идем дальше

21 июля 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Николай Брыкин рассказал, что в задачах СВО произойдут серьезные изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин рассказал, что в скором времени задачи спецоперации РФ на Украине будут кардинально изменены. Об этом он заявил в ходе ток-шоу «Время покажет» на телеканале «Первый канал». «У нас задачи спецоперации скоро коренным образом изменятся. Мы идем дальше!» — заявил Брыкин в ходе программы. Таким образом депутат ответил на вопрос российских военнослужащих по поводу поставок вооружения Киеву от Запада. «Если весь мир поставляет Украине оружие, то почему мы не должны ответить адекватным огнем по каналам поставок и точкам установки иностранного оружия. Почему мы не можем дать ДНР и ЛНР аналогичное вооружение? Тогда будет результат», — озвучил идею Брыкин. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее главная цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Ранее URA.RU сообщало, что министр иностранных дел Сергей Лавров назвал новые цели спецоперации и пригрозил западным странам. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин рассказал, что в скором времени задачи спецоперации РФ на Украине будут кардинально изменены. Об этом он заявил в ходе ток-шоу «Время покажет» на телеканале «Первый канал». «У нас задачи спецоперации скоро коренным образом изменятся. Мы идем дальше!» — заявил Брыкин в ходе программы. Таким образом депутат ответил на вопрос российских военнослужащих по поводу поставок вооружения Киеву от Запада. «Если весь мир поставляет Украине оружие, то почему мы не должны ответить адекватным огнем по каналам поставок и точкам установки иностранного оружия. Почему мы не можем дать ДНР и ЛНР аналогичное вооружение? Тогда будет результат», — озвучил идею Брыкин. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее главная цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Ранее URA.RU сообщало, что министр иностранных дел Сергей Лавров назвал новые цели спецоперации и пригрозил западным странам.