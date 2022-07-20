Лавров пригрозил Западу расширением географии спецоперации

Сергей Лавров допустил расширение географии СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если западные страны начнут поставлять Киеву дальнобойное оружие, Россия может пойти на расширении географии проводимой на Украине спецоперации. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Если запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше», — заявил Лавров в интервью журналистке Маргарите Симоньян. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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