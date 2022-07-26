В ХМАО мэрия ответила на сообщения о закрытии дворца спорта

27 июля 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

В администрации Нефтеюганска сообщили, что бассейн закрывают на две недели на техническое обслуживание (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Нефтеюганска опровергла сообщения жителей о том, что дворец спорта «Сибиряк» закрывают из-за протечки крыши и проблем с системой водоснабжения. Комментарий мэрии опубликован под постом в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». «Кровля спорткомплекса не протекает. По информации комитета физической культуры и спорта закрывают только большой бассейн на плановое (регламентное) обслуживание с 1 августа по 15 августа для подготовки к тренировочному сезону», — сообщили представители администрации. Также в комментарии указано, что «Сибиряк» работает в штатном режиме, а техническое обслуживание проводится ежегодно. Пост с информацией о закрытии дворца спорта написала Ольга Игнатьева. Пользователи написали под ним более 50 комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске закрыт спортивный комплекс «Жемчужина Югры» из-за угрозы обрушения здания. Доступ на объект строго запрещен.

Администрация Нефтеюганска опровергла сообщения жителей о том, что дворец спорта «Сибиряк» закрывают из-за протечки крыши и проблем с системой водоснабжения. Комментарий мэрии опубликован под постом в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». «Кровля спорткомплекса не протекает. По информации комитета физической культуры и спорта закрывают только большой бассейн на плановое (регламентное) обслуживание с 1 августа по 15 августа для подготовки к тренировочному сезону», — сообщили представители администрации. Также в комментарии указано, что «Сибиряк» работает в штатном режиме, а техническое обслуживание проводится ежегодно. Пост с информацией о закрытии дворца спорта написала Ольга Игнатьева. Пользователи написали под ним более 50 комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске закрыт спортивный комплекс «Жемчужина Югры» из-за угрозы обрушения здания. Доступ на объект строго запрещен.