26 июля 2022
25 июля 2022

В ХМАО мэрия ответила на сообщения о закрытии дворца спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , бассейн, лесная застава
В администрации Нефтеюганска сообщили, что бассейн закрывают на две недели на техническое обслуживание (архивное фото) Фото:

Администрация Нефтеюганска опровергла сообщения жителей о том, что дворец спорта «Сибиряк» закрывают из-за протечки крыши и проблем с системой водоснабжения. Комментарий мэрии опубликован под постом в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Кровля спорткомплекса не протекает. По информации комитета физической культуры и спорта закрывают только большой бассейн на плановое (регламентное) обслуживание с 1 августа по 15 августа для подготовки к тренировочному сезону», — сообщили представители администрации. Также в комментарии указано, что «Сибиряк» работает в штатном режиме, а техническое обслуживание проводится ежегодно.

Пост с информацией о закрытии дворца спорта написала Ольга Игнатьева. Пользователи написали под ним более 50 комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске закрыт спортивный комплекс «Жемчужина Югры» из-за угрозы обрушения здания. Доступ на объект строго запрещен.

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Администрация Нефтеюганска опровергла сообщения жителей о том, что дворец спорта «Сибиряк» закрывают из-за протечки крыши и проблем с системой водоснабжения. Комментарий мэрии опубликован под постом в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». «Кровля спорткомплекса не протекает. По информации комитета физической культуры и спорта закрывают только большой бассейн на плановое (регламентное) обслуживание с 1 августа по 15 августа для подготовки к тренировочному сезону», — сообщили представители администрации. Также в комментарии указано, что «Сибиряк» работает в штатном режиме, а техническое обслуживание проводится ежегодно. Пост с информацией о закрытии дворца спорта написала Ольга Игнатьева. Пользователи написали под ним более 50 комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске закрыт спортивный комплекс «Жемчужина Югры» из-за угрозы обрушения здания. Доступ на объект строго запрещен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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