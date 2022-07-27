ВТБ будет списывать больше денег за смс-уведомления

ВТБ повысит стоимость смс-оповещения на 20 рублей
Вслед за Сбербанк, ВТБ с августа также повысит стоимость за смс-уведомления. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«С 1 августа уведомления будут стоить 79 рублей», — цитирует РИА «Новости» слова представителей ВТБ. Сумма за оповещения повысится на 20 рублей. В банке также напомнили, что ВТБ сохраняет бесплатные уведомления для своих зарплатных клиентов и клиентов, которые получают пенсии.
Ранее URA.RU сообщало, что Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений — на некоторых тарифах она увеличится сразу на 30%. Для всех типов карт комиссия за уведомления вырастет на 10 рублей.
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