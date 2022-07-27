ВТБ будет списывать больше денег за смс-уведомления

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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
ВТБ повысит стоимость смс-оповещения на 20 рублей Фото:

Вслед за Сбербанк, ВТБ с августа также повысит стоимость за смс-уведомления. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«С 1 августа уведомления будут стоить 79 рублей», — цитирует РИА «Новости» слова представителей ВТБ. Сумма за оповещения повысится на 20 рублей. В банке также напомнили, что ВТБ сохраняет бесплатные уведомления для своих зарплатных клиентов и клиентов, которые получают пенсии.

Ранее URA.RU сообщало, что Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений — на некоторых тарифах она увеличится сразу на 30%. Для всех типов карт комиссия за уведомления вырастет на 10 рублей.

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Вслед за Сбербанк, ВТБ с августа также повысит стоимость за смс-уведомления. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 1 августа уведомления будут стоить 79 рублей», — цитирует РИА «Новости» слова представителей ВТБ. Сумма за оповещения повысится на 20 рублей. В банке также напомнили, что ВТБ сохраняет бесплатные уведомления для своих зарплатных клиентов и клиентов, которые получают пенсии. Ранее URA.RU сообщало, что Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений — на некоторых тарифах она увеличится сразу на 30%. Для всех типов карт комиссия за уведомления вырастет на 10 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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