Сбербанк резко увеличил комиссию за уведомления

27 июля 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Сбербанк повысит комиссию за уведомления впервые за 20 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений — на некоторых тарифах она увеличится сразу на 30%. Об этом сообщает в пресс-службе банка. Для всех типов карт комиссия за уведомления вырастет на 10 рублей. «Изменится стоимость услуги банка „уведомления об операциях“. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — передает «РИА Новости» сообщение банка. Данное внезапное изменение станет первым за последние 20 лет. В компании пояснили, что это связан с ростом бизнеса за последние несколько лет в два раза. В связи с этим, увеличилось и количество отправляемых уведомлений. В свою очередь, клиенты могут получать сообщения бесплатно, если оформят подписку банка. Второй способ — можно выполнять условия по банковской карте. Ранее Сбербанк с 25 июля снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9%. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.

Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений — на некоторых тарифах она увеличится сразу на 30%. Об этом сообщает в пресс-службе банка. Для всех типов карт комиссия за уведомления вырастет на 10 рублей. «Изменится стоимость услуги банка „уведомления об операциях“. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — передает «РИА Новости» сообщение банка. Данное внезапное изменение станет первым за последние 20 лет. В компании пояснили, что это связан с ростом бизнеса за последние несколько лет в два раза. В связи с этим, увеличилось и количество отправляемых уведомлений. В свою очередь, клиенты могут получать сообщения бесплатно, если оформят подписку банка. Второй способ — можно выполнять условия по банковской карте. Ранее Сбербанк с 25 июля снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9%. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.