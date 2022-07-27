Сбербанк резко увеличил комиссию за уведомления

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Сбербанк повысит комиссию за уведомления впервые за 20 лет Фото:

Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений — на некоторых тарифах она увеличится сразу на 30%. Об этом сообщает в пресс-службе банка. Для всех типов карт комиссия за уведомления вырастет на 10 рублей.

«Изменится стоимость услуги банка „уведомления об операциях“. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — передает «РИА Новости» сообщение банка. Данное внезапное изменение станет первым за последние 20 лет.

В компании пояснили, что это связан с ростом бизнеса за последние несколько лет в два раза. В связи с этим, увеличилось и количество отправляемых уведомлений. В свою очередь, клиенты могут получать сообщения бесплатно, если оформят подписку банка. Второй способ — можно выполнять условия по банковской карте.

Ранее Сбербанк с 25 июля снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9%. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.

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Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений — на некоторых тарифах она увеличится сразу на 30%. Об этом сообщает в пресс-службе банка. Для всех типов карт комиссия за уведомления вырастет на 10 рублей. «Изменится стоимость услуги банка „уведомления об операциях“. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — передает «РИА Новости» сообщение банка. Данное внезапное изменение станет первым за последние 20 лет. В компании пояснили, что это связан с ростом бизнеса за последние несколько лет в два раза. В связи с этим, увеличилось и количество отправляемых уведомлений. В свою очередь, клиенты могут получать сообщения бесплатно, если оформят подписку банка. Второй способ — можно выполнять условия по банковской карте. Ранее Сбербанк с 25 июля снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9%. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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