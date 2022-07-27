Павел Шеметов стал победителем лотереи «Все или ничего» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Магнитогорска (Челябинская область) Павел Шеметов выиграл в лотерею 20 млн рублей. По словам мужчины, его затрясло, когда он узнал о своей победе в «Столото».

«13 июля 2022 года в 49075-м тираже гослотереи „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 20 млн 46 тыс. рублей. Удача оказалась на стороне Павла Шеметова из Магнитогорска», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Про крупное везение новоиспеченный миллионер узнал по пути домой. В тот момент он ехал в машине.

«Остановился на светофоре и решил заглянуть на сайт „Столото“. Увидел, что суперприз лотереи „Все или ничего“ разыгран! Промелькнула мысль: „Неужели это я?“. Когда на глаза попался мой выигрышный билет, замер от шока. Меня затрясло! Однажды прыгал с парашютом и испытывал похожие ощущения!» — рассказал магнитогорец.

Павел — менеджер по работе с юридическими лицами в крупном банке. С юности мужчина увлекается боксом. В школьные и студенческие годы занимал призовые места по округу.

Часть выигранной суммы мужчина настроен приумножить, поэтому вложит их в развитие собственного бизнеса, связанного с онлайн-продажами. Оставшиеся средства отправит на благотворительность и потратит на собственные нужды.