Ребенок-беженец из Мариуполя бесплатно отдохнет в пермском лагере

Пока ребенок будет отдыхать в лагере, родители смогут заняться оформлением документов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Подросток из Мариуполя, вынужденно приехавший в Пермь, получил бесплатную путевку в детский оздоровительный лагерь. Ее выделили после того, как семья беженцев обратилась за помощью к депутату заксобрания Пермского края Илье Лисняку.

«Беженцы из Мариуполя приехали в Пермь, живут у родственников, занимаются оформлением документов и поиском работы. Вчера попросили помочь с отправкой в детский лагерь и школьными принадлежностями. Ребенок бесплатно отправится отдыхать уже 2 августа, а канцтовары семья получит в рамках благотворительной акции», — рассказал об итогах депутатского приема Лисняк в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что после обращения жительницы Пермского края с просьбой помочь ее матери, прибывшей из Мариуполя, получить регистрацию в РФ, глава Пермского управления СКР Денис Головкин взял ситуацию под контроль. В результате женщина получила свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Вынужденные переселенцы с территории ЛНР, ДНР и Украины прибывают в Прикамье с 2014 года. В феврале этого года президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, целью которой является защита жителей Донбасса от киевской агрессии.