Ребенок-беженец из Мариуполя бесплатно отдохнет в пермском лагере

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Детские лагеря Курган, детский лагерь
Пока ребенок будет отдыхать в лагере, родители смогут заняться оформлением документов Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Подросток из Мариуполя, вынужденно приехавший в Пермь, получил бесплатную путевку в детский оздоровительный лагерь. Ее выделили после того, как семья беженцев обратилась за помощью к депутату заксобрания Пермского края Илье Лисняку.

«Беженцы из Мариуполя приехали в Пермь, живут у родственников, занимаются оформлением документов и поиском работы. Вчера попросили помочь с отправкой в детский лагерь и школьными принадлежностями. Ребенок бесплатно отправится отдыхать уже 2 августа, а канцтовары семья получит в рамках благотворительной акции», — рассказал об итогах депутатского приема Лисняк в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что после обращения жительницы Пермского края с просьбой помочь ее матери, прибывшей из Мариуполя, получить регистрацию в РФ, глава Пермского управления СКР Денис Головкин взял ситуацию под контроль. В результате женщина получила свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Вынужденные переселенцы с территории ЛНР, ДНР и Украины прибывают в Прикамье с 2014 года. В феврале этого года президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, целью которой является защита жителей Донбасса от киевской агрессии.

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Подросток из Мариуполя, вынужденно приехавший в Пермь, получил бесплатную путевку в детский оздоровительный лагерь. Ее выделили после того, как семья беженцев обратилась за помощью к депутату заксобрания Пермского края Илье Лисняку. «Беженцы из Мариуполя приехали в Пермь, живут у родственников, занимаются оформлением документов и поиском работы. Вчера попросили помочь с отправкой в детский лагерь и школьными принадлежностями. Ребенок бесплатно отправится отдыхать уже 2 августа, а канцтовары семья получит в рамках благотворительной акции», — рассказал об итогах депутатского приема Лисняк в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что после обращения жительницы Пермского края с просьбой помочь ее матери, прибывшей из Мариуполя, получить регистрацию в РФ, глава Пермского управления СКР Денис Головкин взял ситуацию под контроль. В результате женщина получила свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Вынужденные переселенцы с территории ЛНР, ДНР и Украины прибывают в Прикамье с 2014 года. В феврале этого года президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, целью которой является защита жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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