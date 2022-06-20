Глава пермского СУСК помог беженке из Мариуполя получить убежище

Денис Головкин после встречи с беженкой решил проблему с получением убежища Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

После обращения жительницы Пермского края с просьбой помочь ее матери, прибывшей из Мариуполя, получить регистрацию в РФ, глава пермского управления СК Денис Головкин взял ситуацию под контроль. В результате женщина получила свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

«Рассмотрение обращения руководителем следственного управления СК России по Пермскому краю Денисом Валерьевичем Головкиным было поставлено на контроль. По его поручению подчиненными сотрудниками краевого следственного управления проведен личный прием обратившейся женщины, с участием начальника миграционного пункта территориального отделения полиции. По результатам приема было оказано содействие в оперативном получении свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

В Пермском крае работает круглосуточная горячая линия для прибывших из Донецкой и Луганской народных республик и Украины. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 (342) 268-18-27. Как рассказывало ранее URA.RU, 29 июня Денис Головкин лично встретится с беженцами из Донбасса и Украины. На приеме будут работать также представители МВД, минздрава и минсоцразвития. В Пермский край прибыли несколько сотен переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР. 24 февраля на территории Украины Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин называл этот шаг вынужденным. По его словам, одним из главных приоритетов военных является недопущение жертв среди мирного населения.

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