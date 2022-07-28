В Тюмени после ремонта фасада жилого дома пошли трещины

В доме пошли трещины после ремонта фасада (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в многоквартирном доме по улице Олега Антонова, 4 после начала ремонта фасада пошли трещины по стенам. Об этом сообщила местная жительница в социальных сетях.

«На улице Олега Антонова, 4 начали делать ремонт фасада дома, по всему дому начали идти трещины большие. Рабочим говоришь, что трещины, а им пофиг. Сняли два балкона, дальше пошли трещины еще. Другие не стали снимать. Дом в аварийном состоянии», — написала Валерия Артемьева в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По словам местной жительницы, рабочие ей сказали, что дом немного отремонтируют и он еще простоит сколько-то времени.

В комментариях под постом на ситуацию отреагировали городские власти. «Проектной документацией по капитальному ремонту фасада предусмотрены работы по ремонту трещин по поверхности фасада, частичный ремонт кирпичной кладки фасада, замена штукатурного слоя стен, ремонт эвакуационной лоджии в торце многоквартирного дома, с частичной заменой несущих конструкций лоджии (в т. ч. плит перекрытий)», — сообщили с официального аккаунта мэрии «Тюмень — наш дом». Кроме того, там отметили, что устранением аварийной ситуации дома занимается подрядная организация ООО «ТюменьРемИнж-Строй».

По данным сервиса «Реформа ЖКХ», за управлением домом на Олега Антонова, 4 отвечает УК «Альянс». Агентство направило в управляющую компанию запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени затопило многоэтажку после трехмесячного ремонта кровли. Читатель агентства отметил, что жителям дома приходилось убирать со швабрами воду. Кроме того, из-за потопа было испорчено имущество собственников квартир.