Мэрия Миасса проиграла суд производителю сыра

29 июля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Спор между мэрией и предпринимателем возник из-за земельного участка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Миасса (Челябинская область) проиграла суд предпринимателю Марине Иеске, производителю сыров «Легенды вкуса». Согласно базе данных суда, спор между администраций и производителем возник из-за участка земли, на котором компания хотела открыть торговую точку. «Рассмотрение дела завершено. Признать нормативный акт недействительным», — говорится в решении суда от 28 июля. Как сообщает издание newsmiass, летом прошлого года администрация Миасса включила выбранный «Легендами вкуса» объект в схему размещения нестационарных торговых объектов города, о чем и уведомила семью фермеров. Однако потом мэрия передумала, но не сообщила о своем решении Марину Иеске. В итоге предприниматель обратилась к юристам, которые подготовили документы, согласно которым компания имеет все права на получение земельного участка. В Арбитражном суде мэрия привела ряд причин, по которым нельзя включать участок в схему размещения объектов. Установлено, что все эти причины не имеют места быть, и в итоге решение суда осталось за предпринимателем. URA.RU связалось с пресс-службой администрации Миасса. Там попросили отправить официальный запрос. К моменту публикации ответа не последовало.

Мэрия Миасса (Челябинская область) проиграла суд предпринимателю Марине Иеске, производителю сыров «Легенды вкуса». Согласно базе данных суда, спор между администраций и производителем возник из-за участка земли, на котором компания хотела открыть торговую точку. «Рассмотрение дела завершено. Признать нормативный акт недействительным», — говорится в решении суда от 28 июля. Как сообщает издание newsmiass, летом прошлого года администрация Миасса включила выбранный «Легендами вкуса» объект в схему размещения нестационарных торговых объектов города, о чем и уведомила семью фермеров. Однако потом мэрия передумала, но не сообщила о своем решении Марину Иеске. В итоге предприниматель обратилась к юристам, которые подготовили документы, согласно которым компания имеет все права на получение земельного участка. В Арбитражном суде мэрия привела ряд причин, по которым нельзя включать участок в схему размещения объектов. Установлено, что все эти причины не имеют места быть, и в итоге решение суда осталось за предпринимателем. URA.RU связалось с пресс-службой администрации Миасса. Там попросили отправить официальный запрос. К моменту публикации ответа не последовало.