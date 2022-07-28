Мэрия Миасса проиграла суд производителю сыра

Мэрия Миасса (Челябинская область) проиграла суд предпринимателю Марине Иеске, производителю сыров «Легенды вкуса». Согласно базе данных суда, спор между администраций и производителем возник из-за участка земли, на котором компания хотела открыть торговую точку.
«Рассмотрение дела завершено. Признать нормативный акт недействительным», — говорится в решении суда от 28 июля.
Как сообщает издание newsmiass, летом прошлого года администрация Миасса включила выбранный «Легендами вкуса» объект в схему размещения нестационарных торговых объектов города, о чем и уведомила семью фермеров. Однако потом мэрия передумала, но не сообщила о своем решении Марину Иеске.
В итоге предприниматель обратилась к юристам, которые подготовили документы, согласно которым компания имеет все права на получение земельного участка. В Арбитражном суде мэрия привела ряд причин, по которым нельзя включать участок в схему размещения объектов. Установлено, что все эти причины не имеют места быть, и в итоге решение суда осталось за предпринимателем.
URA.RU связалось с пресс-службой администрации Миасса. Там попросили отправить официальный запрос. К моменту публикации ответа не последовало.
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Мэрия Миасса (Челябинская область) проиграла суд предпринимателю Марине Иеске, производителю сыров «Легенды вкуса». Согласно базе данных суда, спор между администраций и производителем возник из-за участка земли, на котором компания хотела открыть торговую точку. «Рассмотрение дела завершено. Признать нормативный акт недействительным», — говорится в решении суда от 28 июля. Как сообщает издание newsmiass, летом прошлого года администрация Миасса включила выбранный «Легендами вкуса» объект в схему размещения нестационарных торговых объектов города, о чем и уведомила семью фермеров. Однако потом мэрия передумала, но не сообщила о своем решении Марину Иеске. В итоге предприниматель обратилась к юристам, которые подготовили документы, согласно которым компания имеет все права на получение земельного участка. В Арбитражном суде мэрия привела ряд причин, по которым нельзя включать участок в схему размещения объектов. Установлено, что все эти причины не имеют места быть, и в итоге решение суда осталось за предпринимателем. URA.RU связалось с пресс-службой администрации Миасса. Там попросили отправить официальный запрос. К моменту публикации ответа не последовало.