Бывший заместитель мэра Перми получит пост в краевом управлении

31 июля 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Анатолия Дашкевича назначат руководителем Упрдора «Прикамье» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Экс-заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич, с недавних пор исполнявший обязанности руководителя Упрдора «Прикамье», вступит в должность официально. О том, когда уберут приставку и. о., сообщили в «Коммерсант — Прикамье». «Бывший замглавы администрации Перми по вопросам благоустройства Анатолий Дашкевич, в настоящий момент исполняющий обязанности начальника ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог ‚Прикамье‘“, назначен руководителем ведомства», — сообщает издание. По мнению авторов газеты, чиновник вступит в должность 1 августа. Руководить управлением дорог Пермского края Дашкевича назначили в декабре 2021 года. До этого он был заместителем Алексея Демкина по вопросам транспорта и дорожного хозяйства в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что Дашкевич ушел их администрации Перми из-за возможного компромата. Однако сам чиновник назвал причиной ухода свое желание поменять жизненную ситуацию.

Экс-заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич, с недавних пор исполнявший обязанности руководителя Упрдора «Прикамье», вступит в должность официально. О том, когда уберут приставку и. о., сообщили в «Коммерсант — Прикамье». «Бывший замглавы администрации Перми по вопросам благоустройства Анатолий Дашкевич, в настоящий момент исполняющий обязанности начальника ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог ‚Прикамье‘“, назначен руководителем ведомства», — сообщает издание. По мнению авторов газеты, чиновник вступит в должность 1 августа. Руководить управлением дорог Пермского края Дашкевича назначили в декабре 2021 года. До этого он был заместителем Алексея Демкина по вопросам транспорта и дорожного хозяйства в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что Дашкевич ушел их администрации Перми из-за возможного компромата. Однако сам чиновник назвал причиной ухода свое желание поменять жизненную ситуацию.