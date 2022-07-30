30 июля 2022
29 июля 2022

Бывший заместитель мэра Перми получит пост в краевом управлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , дашкевич анатолий
Анатолия Дашкевича назначат руководителем Упрдора «Прикамье» Фото:

Экс-заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич, с недавних пор исполнявший обязанности руководителя Упрдора «Прикамье», вступит в должность официально. О том, когда уберут приставку и. о., сообщили в «Коммерсант — Прикамье».

«Бывший замглавы администрации Перми по вопросам благоустройства Анатолий Дашкевич, в настоящий момент исполняющий обязанности начальника ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог ‚Прикамье‘“, назначен руководителем ведомства», — сообщает издание. По мнению авторов газеты, чиновник вступит в должность 1 августа.

Руководить управлением дорог Пермского края Дашкевича назначили в декабре 2021 года. До этого он был заместителем Алексея Демкина по вопросам транспорта и дорожного хозяйства в Перми.

Ранее URA.RU сообщало, что Дашкевич ушел их администрации Перми из-за возможного компромата. Однако сам чиновник назвал причиной ухода свое желание поменять жизненную ситуацию.

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Экс-заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич, с недавних пор исполнявший обязанности руководителя Упрдора «Прикамье», вступит в должность официально. О том, когда уберут приставку и. о., сообщили в «Коммерсант — Прикамье». «Бывший замглавы администрации Перми по вопросам благоустройства Анатолий Дашкевич, в настоящий момент исполняющий обязанности начальника ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог ‚Прикамье‘“, назначен руководителем ведомства», — сообщает издание. По мнению авторов газеты, чиновник вступит в должность 1 августа. Руководить управлением дорог Пермского края Дашкевича назначили в декабре 2021 года. До этого он был заместителем Алексея Демкина по вопросам транспорта и дорожного хозяйства в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что Дашкевич ушел их администрации Перми из-за возможного компромата. Однако сам чиновник назвал причиной ухода свое желание поменять жизненную ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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