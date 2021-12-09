СМИ: ушедший в отставку вице-мэр Перми нашел новую работу

Анатолий Дашкевич возглавит ФКУ Упрдор «Прикамье» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич нашел новую работу. Экс-чиновник возглавил Федеральное казенное учреждение Управление федеральных автодорог «Прикамье».

«Анатолий Дашкевич назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ Упродор „Прикамье“», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Дашкевич приступит к своим обязанностям в понедельник, 13 декабря.

Экс-замглавы Перми курировал в мэрии вопросы, связанные с дорожным строительством и транспортом. Он уволился из администрации города в конце марта. Официальной причиной отставки Дашкевича называлось истечение срока действия контракта. По другой информации, бывший чиновник мог оставить пост в связи с собранным на него компроматом.