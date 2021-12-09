09 декабря 2021

СМИ: ушедший в отставку вице-мэр Перми нашел новую работу

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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , дашкевич анатолий
Анатолий Дашкевич возглавит ФКУ Упрдор «Прикамье» Фото:

Бывший заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич нашел новую работу. Экс-чиновник возглавил Федеральное казенное учреждение Управление федеральных автодорог «Прикамье».

«Анатолий Дашкевич назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ Упродор „Прикамье“», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Дашкевич приступит к своим обязанностям в понедельник, 13 декабря.

Экс-замглавы Перми курировал в мэрии вопросы, связанные с дорожным строительством и транспортом. Он уволился из администрации города в конце марта. Официальной причиной отставки Дашкевича называлось истечение срока действия контракта. По другой информации, бывший чиновник мог оставить пост в связи с собранным на него компроматом.

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Бывший заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич нашел новую работу. Экс-чиновник возглавил Федеральное казенное учреждение Управление федеральных автодорог «Прикамье». «Анатолий Дашкевич назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ Упродор „Прикамье“», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Дашкевич приступит к своим обязанностям в понедельник, 13 декабря. Экс-замглавы Перми курировал в мэрии вопросы, связанные с дорожным строительством и транспортом. Он уволился из администрации города в конце марта. Официальной причиной отставки Дашкевича называлось истечение срока действия контракта. По другой информации, бывший чиновник мог оставить пост в связи с собранным на него компроматом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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