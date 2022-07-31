Собчак: Анатолий Чубайс попал в реанимацию

Анатолию Чубайсу поставили диагноз синдром Гийена-Барре
Бывший руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс, уехавший из России, попал в реанимацию. Об этом в своем telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак.
«Говорила только что с Авдотьей [Смирновой, женой Чубайса]. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: „Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное“», — написала Собчак.
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