Собчак: Анатолий Чубайс попал в реанимацию

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолию Чубайсу поставили диагноз синдром Гийена-Барре Фото:

Бывший руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс, уехавший из России, попал в реанимацию. Об этом в своем telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак.

«Говорила только что с Авдотьей [Смирновой, женой Чубайса]. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: „Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное“», — написала Собчак.

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Бывший руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс, уехавший из России, попал в реанимацию. Об этом в своем telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак. «Говорила только что с Авдотьей [Смирновой, женой Чубайса]. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: „Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное“», — написала Собчак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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