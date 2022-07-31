Компания семьи челябинского депутата заплатит за его преступление

Самого Армана Аракеляна судят за дачу взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская компания «Дорстройгрупп», которая принадлежит семье депутата Заксобрания области Армана Аракеляна, оштрафована за то, что он передал взятку сотрудникам ФКУ «Росдортехнология» от имени этого юридического лица. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Директор ООО „Дорстройгрупп“ передал сотрудникам госорганизации два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по госконтрактам. По данному факту прокуратура возбудила в отношении компании дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере 1 млн рублей», — рассказала Наталья Мамаева.

Решение суда в законную силу не вступило. Уголовное дело в отношении самого директора компании, депутата Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки, а также в отношении четырех соучастников рассматривается в Центральном районном суде Челябинска. Аракелян полностью признает вину.