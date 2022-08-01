Скандальный активист из ЯНАО благословил Кадырова на подвиги

Главе Чечни Рамзану Кадырову пожелали добиться успеха на мировом уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандальный активист из Нового Уренгоя (ЯНАО) Станислав Щербенко благословил главу Чечни Рамзана Кадырова на добрые и душевные подвиги. Общественник также пожелал ему успехов на мировом уровне, об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

«Рамазан Ахматович Кадыров, благословляю вас и вашу семью на добрые и душевные подвиги. Пусть все ваши цели осуществляются, и вы добьетесь успеха на мировом уровне», — написал Щербенко в комментариях к одному из постов, добавив к пожеланиям свое фото и песню, посвященную главе Чечни.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с активистом для уточнения информации. Однако на момент публикации ответ не поступил.

Ранее эпатажный политик-патриот из ЯНАО поддержал жесткую риторику Рамзана Кадырова. Тогда глава Чечни высказался о лжи командиров национального батальона «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, также у российских военных в приоритете помочь жителям Донбасса, которые 8 лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ.