02 августа 2022
01 августа 2022

Тюменские компании отправились в Казахстан с бизнес-миссией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес, сделка, договор. клипарт, бизнесмен, сделка, бизнес, договор, контракт
Планируются переговоры с покупателями и поставщиками из Казахстана Фото:

Несколько тюменских компаний направились в Казахстан, чтобы найти покупателей и поставщиков из соседней республики. Об этом сообщается на сайте фонда «Инвестиционного агентства Тюменской области».

«Второго августа 15 компаний Тюменской области отправились в бизнес-миссию в Республику Казахстан.<…> В рамках бизнес-миссии планируются B2B переговоры с потенциальными покупателями и поставщиками из республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что делегация из тюменского региона останется в Казахстане до пятого августа. Кроме того, центр поддержки экспорта в скором времени запланировал международные бизнес-поездки в Армению, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан.

Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели стали покупать товары Coca-Cola в Казахстане. Такая необходимость появилась из-за того, что американская компания известного бренда объявила о прекращении продаж, а также производства напитков в России.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Подписаться
Несколько тюменских компаний направились в Казахстан, чтобы найти покупателей и поставщиков из соседней республики. Об этом сообщается на сайте фонда «Инвестиционного агентства Тюменской области». «Второго августа 15 компаний Тюменской области отправились в бизнес-миссию в Республику Казахстан.<…> В рамках бизнес-миссии планируются B2B переговоры с потенциальными покупателями и поставщиками из республики Казахстан», — говорится в сообщении. Также сообщается, что делегация из тюменского региона останется в Казахстане до пятого августа. Кроме того, центр поддержки экспорта в скором времени запланировал международные бизнес-поездки в Армению, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан. Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели стали покупать товары Coca-Cola в Казахстане. Такая необходимость появилась из-за того, что американская компания известного бренда объявила о прекращении продаж, а также производства напитков в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...