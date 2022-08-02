Тюменские компании отправились в Казахстан с бизнес-миссией

03 августа 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Планируются переговоры с покупателями и поставщиками из Казахстана Фото: pixabay/открытая лицензия Несколько тюменских компаний направились в Казахстан, чтобы найти покупателей и поставщиков из соседней республики. Об этом сообщается на сайте фонда «Инвестиционного агентства Тюменской области». «Второго августа 15 компаний Тюменской области отправились в бизнес-миссию в Республику Казахстан.<…> В рамках бизнес-миссии планируются B2B переговоры с потенциальными покупателями и поставщиками из республики Казахстан», — говорится в сообщении. Также сообщается, что делегация из тюменского региона останется в Казахстане до пятого августа. Кроме того, центр поддержки экспорта в скором времени запланировал международные бизнес-поездки в Армению, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан. Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели стали покупать товары Coca-Cola в Казахстане. Такая необходимость появилась из-за того, что американская компания известного бренда объявила о прекращении продаж, а также производства напитков в России.

Несколько тюменских компаний направились в Казахстан, чтобы найти покупателей и поставщиков из соседней республики. Об этом сообщается на сайте фонда «Инвестиционного агентства Тюменской области». «Второго августа 15 компаний Тюменской области отправились в бизнес-миссию в Республику Казахстан.<…> В рамках бизнес-миссии планируются B2B переговоры с потенциальными покупателями и поставщиками из республики Казахстан», — говорится в сообщении. Также сообщается, что делегация из тюменского региона останется в Казахстане до пятого августа. Кроме того, центр поддержки экспорта в скором времени запланировал международные бизнес-поездки в Армению, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан. Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели стали покупать товары Coca-Cola в Казахстане. Такая необходимость появилась из-за того, что американская компания известного бренда объявила о прекращении продаж, а также производства напитков в России.