Причиной перекрытия дорог является снос здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за сноса дома в Тюмени больше, чем на месяц перекроют улицу Камышинскую. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. На улице Герцена будет организовано одностороннее движение.

«В связи с проведением работ по сносу дома в период с 08.08.2022 по 22.09.2022 будет прекращено движение на некоторых автомобильных дорогах. По улице Камышинской — на участке от улицы Герцена до улицы Смоленской, по улице Смоленской — на участке от улицы Камышинской до улицы Каширской», — сообщает пресс-служба города. Также на период производства работ будет организовано одностороннее движение по улице Герцена на участке от улицы Челюскинцев в сторону улицы Семакова.

Движение пешеходов на участке от улицы Крупской до Герцена будет организовано по четной стороне улицы Камышинской. Всех участников дорожного движения просят заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на установленные знаки.

Ранее URA.RU писало о том, что 6 августа из-за велосипедистов в Тюмени перекроют улицы. В том числе будет перекрыта улица Республики.