04 августа 2022

На Украине погиб ефрейтор Кузнецов из Пермского края

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Простятся с Александром Кузнецовым в родном городе 8 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Краснокамска (Пермский край) Александр Кузнецов. О смерти ефрейтора сообщили в администрации города.

«С первых дней специальной военной операции на Украине Александр принимал в ней самое активное участие. Ефрейтор Александр Кузнецов участвовал в боевых действиях на территории Республики Украина. В ходе боестолкновения Александр погиб», — говорится на официальной странице Краснокамского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

За самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Кузнецов представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Церемония прощания с ним состоится 8 августа.

Специальная операция российской армии на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она направлена денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель Краснокамска (Пермский край) Александр Кузнецов. О смерти ефрейтора сообщили в администрации города. «С первых дней специальной военной операции на Украине Александр принимал в ней самое активное участие. Ефрейтор Александр Кузнецов участвовал в боевых действиях на территории Республики Украина. В ходе боестолкновения Александр погиб», — говорится на официальной странице Краснокамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». За самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Кузнецов представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Церемония прощания с ним состоится 8 августа. Специальная операция российской армии на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она направлена денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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