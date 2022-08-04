На Украине погиб ефрейтор Кузнецов из Пермского края

05 августа 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Простятся с Александром Кузнецовым в родном городе 8 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб житель Краснокамска (Пермский край) Александр Кузнецов. О смерти ефрейтора сообщили в администрации города. «С первых дней специальной военной операции на Украине Александр принимал в ней самое активное участие. Ефрейтор Александр Кузнецов участвовал в боевых действиях на территории Республики Украина. В ходе боестолкновения Александр погиб», — говорится на официальной странице Краснокамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». За самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Кузнецов представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Церемония прощания с ним состоится 8 августа. Специальная операция российской армии на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она направлена денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Краснокамска (Пермский край) Александр Кузнецов. О смерти ефрейтора сообщили в администрации города. «С первых дней специальной военной операции на Украине Александр принимал в ней самое активное участие. Ефрейтор Александр Кузнецов участвовал в боевых действиях на территории Республики Украина. В ходе боестолкновения Александр погиб», — говорится на официальной странице Краснокамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». За самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Кузнецов представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Церемония прощания с ним состоится 8 августа. Специальная операция российской армии на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она направлена денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.