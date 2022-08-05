В ЯНАО неизвестные выстрелили в кота

06 августа 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Кота прооперировали (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) неизвестные выстрелили в домашнего кота. Пост об этом опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу предупредить жителей района 10 школы, п. НГДУ ХН и СУ-17. Объявился любитель пострелять в животных „травматом“. У нашего кота травма лапки, рентген вчера показал, что у него пулька металлическая в лапке, сегодня прооперировали», — написал анонимный автор. Также он добавил, что кот домашний, и гуляет во дворе. Автор призвал беречь животных. В пресс-службе УМВД по ЯНАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске неизвестные разбрасывают отраву для собак. Одно животное уже отравилось. Пуля «Происшествия Ноябрьск», «ВКонтакте» Рентген-снимок пострадавшего кота «Происшествия Ноябрьск», «ВКонтакте»

В Ноябрьске (ЯНАО) неизвестные выстрелили в домашнего кота. Пост об этом опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу предупредить жителей района 10 школы, п. НГДУ ХН и СУ-17. Объявился любитель пострелять в животных „травматом“. У нашего кота травма лапки, рентген вчера показал, что у него пулька металлическая в лапке, сегодня прооперировали», — написал анонимный автор. Также он добавил, что кот домашний, и гуляет во дворе. Автор призвал беречь животных. В пресс-службе УМВД по ЯНАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске неизвестные разбрасывают отраву для собак. Одно животное уже отравилось.