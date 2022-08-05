05 августа 2022
04 августа 2022

В ЯНАО неизвестные выстрелили в кота

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курганская область, кошка, кот
Кота прооперировали (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) неизвестные выстрелили в домашнего кота. Пост об этом опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу предупредить жителей района 10 школы, п. НГДУ ХН и СУ-17. Объявился любитель пострелять в животных „травматом“. У нашего кота травма лапки, рентген вчера показал, что у него пулька металлическая в лапке, сегодня прооперировали», — написал анонимный автор. Также он добавил, что кот домашний, и гуляет во дворе.

Автор призвал беречь животных. В пресс-службе УМВД по ЯНАО сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске неизвестные разбрасывают отраву для собак. Одно животное уже отравилось.

Пуля
Рентген-снимок пострадавшего кота

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В Ноябрьске (ЯНАО) неизвестные выстрелили в домашнего кота. Пост об этом опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу предупредить жителей района 10 школы, п. НГДУ ХН и СУ-17. Объявился любитель пострелять в животных „травматом“. У нашего кота травма лапки, рентген вчера показал, что у него пулька металлическая в лапке, сегодня прооперировали», — написал анонимный автор. Также он добавил, что кот домашний, и гуляет во дворе. Автор призвал беречь животных. В пресс-службе УМВД по ЯНАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске неизвестные разбрасывают отраву для собак. Одно животное уже отравилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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