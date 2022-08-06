Строительство новой дороги в Тюмени задержала проблемная находка. Фото

07 августа 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Дорога могла появиться еще раньше, но она была в частной собственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержку при строительстве двухполосной дороги между улицами Василия Гольцова и Евгения Богдановича в Тюмени объяснили обнаружением бесхозной теплотрассы, которой не было в документации. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук. Он также рассказал о том, почему дорога не появилась еще раньше. «В социальных сетях тюменцы писали, что подрядчик неактивно проводит работы… Дело в том, что он столкнулся с трудностями при производстве работ — была обнаружена бесхозная теплотрасса, не учтенная в проекте. Пришлось снова согласовывать план с ресурсоснабжающей организацией», — написал Кухарук на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас, по его словам, все технические решения найдены, а работа выполнена уже на 20%. Также стала известна причина, по которой эта дорога не появилась еще раньше, во время застройки района. «В свое время этот участок остался в частной собственности. Долгое время никаких работ мы не могли здесь проводить, затем участок получилось изъят», — объяснил глава города. Теперь на выбранном участке планируют обустроить автомобильную дорогу, велодорожку и пешеходную зону. Кухарук также предложил специалистам высадить деревья для озеленения территории.

Задержку при строительстве двухполосной дороги между улицами Василия Гольцова и Евгения Богдановича в Тюмени объяснили обнаружением бесхозной теплотрассы, которой не было в документации. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук. Он также рассказал о том, почему дорога не появилась еще раньше. «В социальных сетях тюменцы писали, что подрядчик неактивно проводит работы… Дело в том, что он столкнулся с трудностями при производстве работ — была обнаружена бесхозная теплотрасса, не учтенная в проекте. Пришлось снова согласовывать план с ресурсоснабжающей организацией», — написал Кухарук на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас, по его словам, все технические решения найдены, а работа выполнена уже на 20%. Также стала известна причина, по которой эта дорога не появилась еще раньше, во время застройки района. «В свое время этот участок остался в частной собственности. Долгое время никаких работ мы не могли здесь проводить, затем участок получилось изъят», — объяснил глава города. Теперь на выбранном участке планируют обустроить автомобильную дорогу, велодорожку и пешеходную зону. Кухарук также предложил специалистам высадить деревья для озеленения территории.