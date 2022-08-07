07 августа 2022
06 августа 2022

Здание с магазином «Магнит» выставили на продажу в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, магнит, магазин магнит
Продавец просит 83 250 000 миллиона рублей за четыре объекта Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) хозяин выставил на продажу здание с действующей арендой магазина «Магнит». Объявление размещено на торговой площадке «Avito».

«Продается действующий бизнес с доходом в 1 000 000 миллион рублей в месяц (сдача собственной недвижимости в аренду). Три объекта недвижимости и земельный участок», — сказано в объявлении. За продажу, хозяин планирует выручить 83 250 000 миллиона рублей.

Агентство связалось с продавцом, там рассказали, что причиной продажи является переезд. «Хозяин уезжает из города и решил распродать все действующие объекты, так как у него есть другой бизнес, и он хочет заниматься исключительно им. На данный момент здания в аренде, там расположена торговая сеть „Магнит“ и „Магнит Косметик“, еще в одном здании расположен банк», — рассказали по телефону, указанному в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО предлагают сомнительный бизнес. Компания обманом привлекает покупателей на франшизу.

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В Ноябрьске (ЯНАО) хозяин выставил на продажу здание с действующей арендой магазина «Магнит». Объявление размещено на торговой площадке «Avito». «Продается действующий бизнес с доходом в 1 000 000 миллион рублей в месяц (сдача собственной недвижимости в аренду). Три объекта недвижимости и земельный участок», — сказано в объявлении. За продажу, хозяин планирует выручить 83 250 000 миллиона рублей. Агентство связалось с продавцом, там рассказали, что причиной продажи является переезд. «Хозяин уезжает из города и решил распродать все действующие объекты, так как у него есть другой бизнес, и он хочет заниматься исключительно им. На данный момент здания в аренде, там расположена торговая сеть „Магнит“ и „Магнит Косметик“, еще в одном здании расположен банк», — рассказали по телефону, указанному в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО предлагают сомнительный бизнес. Компания обманом привлекает покупателей на франшизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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