Здание с магазином «Магнит» выставили на продажу в ЯНАО

Продавец просит 83 250 000 миллиона рублей за четыре объекта Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) хозяин выставил на продажу здание с действующей арендой магазина «Магнит». Объявление размещено на торговой площадке «Avito».

«Продается действующий бизнес с доходом в 1 000 000 миллион рублей в месяц (сдача собственной недвижимости в аренду). Три объекта недвижимости и земельный участок», — сказано в объявлении. За продажу, хозяин планирует выручить 83 250 000 миллиона рублей.

Агентство связалось с продавцом, там рассказали, что причиной продажи является переезд. «Хозяин уезжает из города и решил распродать все действующие объекты, так как у него есть другой бизнес, и он хочет заниматься исключительно им. На данный момент здания в аренде, там расположена торговая сеть „Магнит“ и „Магнит Косметик“, еще в одном здании расположен банк», — рассказали по телефону, указанному в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО предлагают сомнительный бизнес. Компания обманом привлекает покупателей на франшизу.