Тюменская пара выиграла миллионы и знает, на что потратит деньги

На выигрыш в лотерее пара из Тюмени купит себе дом на берегу моря в Краснодарском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семейная пара из Тюмени выиграла в лотерею более 24 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото». Выигрыш они решили потратить на осуществление совместной мечты — дом у моря.

«В тираже гослотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 24 миллиона 93 тысячи 342 рубля. Победителями стала семейная пара из Тюмени», — передает пресс-служба.

Победительница рассказала, что муж увлекается лотереями уже около года. Супруг всегда видел себя в числе победителей, и поэтому в судьбоносном билете решили исправить несколько чисел в автоматическом выборе комбинаций. Сначала жители Тюмени подумали, что выиграли два миллиона рублей. «Когда муж понял, что выиграл, прибежал ко мне из соседней комнаты. Мы вместе начали всматриваться в сумму выигрыша. Через несколько минут поняли, что там не два миллиона, а в 10 раз больше», — рассказала победительница.

Выигранные деньги они решили потратить на осуществление мечты. «Наша самая главная мечта — переехать на юг России. Благодаря одному счастливому билету она исполнится уже в скором времени — купим недвижимость в Краснодарском крае», — поделилась женщина.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменка выиграла в лотерею квартиру за три миллиона рублей. Повар из Тюмени не верила в то, что выиграть такой крупный приз реально.