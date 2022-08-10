Основатель Killnet пообещал опубликовать данные с сайта HIMARS

10 августа 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Российские хакеры взломали сайт производителя РЗСО HIMARS Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После атаки на сайт американского производителя РСЗО HIMARS, российские хакеры опубликуют полученные данные. Об этом URA.RU рассказал основатель Российского сообщества хактивистов Killnet, известный под ником Killmilk. Ранее стало известно, что российская хакерская группировка Killnet атаковала американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin. Этот производитель занимается созданием HIMARS и ракетного комплекса Javelin. Предприятие занимается поставкой своего вооружения на территорию Украины. «Все полученные данные мы будем использовать в своих целях. После обработки будет публикация», — сказал Killmilk. Собеседник агентства заявил, что из сайта удалось достать данные о работниках корпорации. «У нас есть данные сотрудников в данный момент. Страховка. Все данные, соответственно, в ней есть. Этого достаточно, чтобы найти каждого сотрудника», — уточнил он.

После атаки на сайт американского производителя РСЗО HIMARS, российские хакеры опубликуют полученные данные. Об этом URA.RU рассказал основатель Российского сообщества хактивистов Killnet, известный под ником Killmilk. Ранее стало известно, что российская хакерская группировка Killnet атаковала американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin. Этот производитель занимается созданием HIMARS и ракетного комплекса Javelin. Предприятие занимается поставкой своего вооружения на территорию Украины. «Все полученные данные мы будем использовать в своих целях. После обработки будет публикация», — сказал Killmilk. Собеседник агентства заявил, что из сайта удалось достать данные о работниках корпорации. «У нас есть данные сотрудников в данный момент. Страховка. Все данные, соответственно, в ней есть. Этого достаточно, чтобы найти каждого сотрудника», — уточнил он.