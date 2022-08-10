Автотуристам из ЯНАО рассказали, как путешествовать с питомцами

Чтобы комфортно путешествовать со своим животным придется соблюдать ряд условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты рассказали как сделать путешествие на автомобиле вместе с животными безопаснее. Прививки, документы и создание комфортных условий для своего любимца сотрудники службы ветеринарии ЯНАО назвали в числе рекомендаций.

«Чтобы проверить состояние животного, сделать необходимые прививки, обработку от клещей, нужно заранее посетить ветеринарную клинику. Советы специалиста помогут питомцу легче перенести поездку, а вам — избежать лишнего беспокойства», — рассказали URA.RU в службе ветеринарии региона.

Также стоит проверить заранее, где на вашем маршруте расположены, пункты ветеринарной помощи. Это поможет сэкономить время на поиск в случае непредвиденных обстоятельств. Если транспорт ломается или останавливается из-за ремонта дороги, большой пробки специалисты не советуют выпускать своих животных из автомобиля, потому что они могут испугаться и убежать из-за попадания в незнакомую обстановку.

Важно позаботиться о том, чтоб животное можно было найти. Для этого делают специальные татуировки, контактные ярлыки на ошейнике, но лучше всего чипировать. Тогда данные о животном сохранятся в специальной базе.

Самыми популярными домашними животными являются кошки и собаки. В путешествии с ними стоит учитывать особенности, которые зависят от их вида, размера и темперамента.

Часто собак возят на переднем сидении. Специалисты не рекомендуют садить животное туда, потому что, в случае испуга, оно может спровоцировать аварию или помешать управлению, а подушка безопасности может серьезно ранить пса даже на небольшой скорости. Если багажник позволяет, лучше всего перевозить животное там.

«Автомобилисты часто интересуются, можно ли перевозить собаку в багажнике. Конечно, если это универсал, хэтчбек или кроссовер с просторным багажным отделением — в нем можно создать вполне комфортные условия для животного», — сообщили URA.RU эксперты из службы ветеринарии.

К особенностям кошек относят их нелюбовь к изменениям. Если ваш питомец слишком не любит поездки, ему можно дать успокоительные. Но перед этим необходимо проконсультироваться со специалистом, чтоб избежать проблем с дозировкой.

Также эксперты посоветовали держать котов в переносках, и обязательно поставить лоток, если поездка будет долгой. Однако из переноски животное стоит выпускать периодически, потому что для кошек крайне важно разминать лапы.

Ранее URA.RU сообщало о том, где в ЯНАО можно оставить своих питомцев на время поездки. Предприниматели рассказали сколько жителям Ямала будет стоить оставить своего любимца.