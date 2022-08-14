Власти ЯНАО требует от дорожников закончить ремонт раньше срока

Сезон дорожных работ в Салехарде официально должен закончится 15 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Салехарда поставила перед дорожниками задачу завершить ремонтные работы раньше сроков по контрактам, которые изначально стояли до 15 октября. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Завершение всех работ по укладке асфальтобетонного покрытия запланировано контрактами до 15 октября. Однако администрация города сформулировала перед подрядными организациями задачу увеличить темп работ и завершить укладку асфальта, обустройство дорог и нанесение разметки с опережением графика», — сообщили в мэрии.

Также там подчеркнули, что власти организовали постоянный контроль за качеством выполняемых работ. «Важно подчеркнуть, что сразу по завершению работ на том или ином участке он незамедлительно открывается для проезда», — уточнили в администрации.

Ранее власти региона пообещали, что на трассе Сургут-Салехард все ремонтные работы будут завершены в срок. Сейчас на дороге активно ведутся работы.