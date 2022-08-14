Власти ЯНАО требует от дорожников закончить ремонт раньше срока

Мэрия Салехарда поставила перед дорожниками задачу завершить ремонтные работы раньше сроков по контрактам, которые изначально стояли до 15 октября. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Завершение всех работ по укладке асфальтобетонного покрытия запланировано контрактами до 15 октября. Однако администрация города сформулировала перед подрядными организациями задачу увеличить темп работ и завершить укладку асфальта, обустройство дорог и нанесение разметки с опережением графика», — сообщили в мэрии.
Также там подчеркнули, что власти организовали постоянный контроль за качеством выполняемых работ. «Важно подчеркнуть, что сразу по завершению работ на том или ином участке он незамедлительно открывается для проезда», — уточнили в администрации.
Ранее власти региона пообещали, что на трассе Сургут-Салехард все ремонтные работы будут завершены в срок. Сейчас на дороге активно ведутся работы.
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