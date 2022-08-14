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Власти ЯНАО требует от дорожников закончить ремонт раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, строители, дорожники, рабочие, путепровод на коксохиме
Сезон дорожных работ в Салехарде официально должен закончится 15 октября Фото:

Мэрия Салехарда поставила перед дорожниками задачу завершить ремонтные работы раньше сроков по контрактам, которые изначально стояли до 15 октября. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Завершение всех работ по укладке асфальтобетонного покрытия запланировано контрактами до 15 октября. Однако администрация города сформулировала перед подрядными организациями задачу увеличить темп работ и завершить укладку асфальта, обустройство дорог и нанесение разметки с опережением графика», — сообщили в мэрии.

Также там подчеркнули, что власти организовали постоянный контроль за качеством выполняемых работ. «Важно подчеркнуть, что сразу по завершению работ на том или ином участке он незамедлительно открывается для проезда», — уточнили в администрации.

Ранее власти региона пообещали, что на трассе Сургут-Салехард все ремонтные работы будут завершены в срок. Сейчас на дороге активно ведутся работы.

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Мэрия Салехарда поставила перед дорожниками задачу завершить ремонтные работы раньше сроков по контрактам, которые изначально стояли до 15 октября. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Завершение всех работ по укладке асфальтобетонного покрытия запланировано контрактами до 15 октября. Однако администрация города сформулировала перед подрядными организациями задачу увеличить темп работ и завершить укладку асфальта, обустройство дорог и нанесение разметки с опережением графика», — сообщили в мэрии. Также там подчеркнули, что власти организовали постоянный контроль за качеством выполняемых работ. «Важно подчеркнуть, что сразу по завершению работ на том или ином участке он незамедлительно открывается для проезда», — уточнили в администрации. Ранее власти региона пообещали, что на трассе Сургут-Салехард все ремонтные работы будут завершены в срок. Сейчас на дороге активно ведутся работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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