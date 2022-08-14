Курганцы сделали регион немного чище

Вдоль береговой линии Битевки насобирали десятки мешков мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане была проведена уборка береговой линии старицы Битевки. Информацией поделилась пресс-служба правительства Курганской области.

«В рамках акции „Чистый берег“ проведена уборка береговой линии старицы Битевки в ЦПКиО. Собрано 32 мешка мусора», — написано в telegram-канале «Курганская область официально». В сообщении также указано, что в лесном фонде в районе поселка Придорожный Кетовского округа состоялся субботник. Силами сотрудников ГКУ «Курганское управление лесами» в лесу вдоль дороги собрано 2 кубометра мусора.

Ранее URA.RU писало, что работы по расчистке русла реки Тобол в Кургане должны начаться в текущем году. Правительство РФ готово выделить на эти цели несколько млн рублей. Порядка 100 млн планируют направить на расчистку русла в районе Омского моста. Самый заиленный участок будут углублять. В начале июня губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил зампредседателя правительства РФ Викторию Абрамченко помочь с реализацией проекта.