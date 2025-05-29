В пяти регионах Урала вырос риск возникновения лесных пожаров. Карта

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Специалисты дали неблагоприятный прогноз по лесным пожарам на Урале
Специалисты дали неблагоприятный прогноз по лесным пожарам на Урале Фото:

В Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях, а также в ХМАО — Югре вырос риск возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает официальный сайт Авиалесохраны. 

«В июне 2025 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа. В северо-западной части Курганской области, западной части Тюменской области, южной и центральной частях Ханты-Мансийского АО, южной, восточной и центральной частях Свердловской области, северо-восточной части Челябинской области», — указано на сайте службы.

Там уточнили, что повышенный риск не означает неизбежного наступления чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами. В значительной степени вероятность возникновения ЧП зависит от того, насколько строго население соблюдает правила пожарной безопасности в лесных массивах и на прилегающих участках. А также от своевременного обнаружения и ликвидации возникающих очагов возгораний.

На Урале растет риск возникновения лесных пожаров
На Урале растет риск возникновения лесных пожаров
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В Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях, а также в ХМАО — Югре вырос риск возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает официальный сайт Авиалесохраны.  «В июне 2025 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа. В северо-западной части Курганской области, западной части Тюменской области, южной и центральной частях Ханты-Мансийского АО, южной, восточной и центральной частях Свердловской области, северо-восточной части Челябинской области», — указано на сайте службы. Там уточнили, что повышенный риск не означает неизбежного наступления чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами. В значительной степени вероятность возникновения ЧП зависит от того, насколько строго население соблюдает правила пожарной безопасности в лесных массивах и на прилегающих участках. А также от своевременного обнаружения и ликвидации возникающих очагов возгораний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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