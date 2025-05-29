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20:04
«Смысл жизни — рождение детей»: главные заявления Путина со встречи с многодетными семьями
20:01
В мэрии Ноябрьска спасли семью белок от гибели. Видео
20:00
Пермяки массово жалуются на жару в автобусах из-за неработающих кондиционеров
Многодетные семьи повеселили Путина во время встречи: спящие дети, песни и стихотворения
19:55
Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Запорожской области
19:49
Легендарная разведчица-нелегал Вавилова рассказала курганским студентам о сложностях шпионской работы
19:45
Владелец снежного полигона в ХМАО объяснился за ЧП в Лангепасе, где размыло лыжную трассу
«Заявления Лаврова не стоит недооценивать»: Эрдоган о переговорах по Украине и роли Турции
19:44
Четверть мэров из ЯНАО можно назвать многодетными родителями. Видео
19:43
В Белгородской области в ходе обстрела ВСУ второй раз за месяц пострадала женщина-боец
19:37
Самолет с символикой 50-летия Нового Уренгоя облили водой из пожарных машин. Фото
Крушение военного самолета в Южной Корее унесло жизни всего экипажа: что известно о катастрофе
19:33
«Он не дышит!»: что произошло в турецком сериале «Лейла» — обзор серий
19:30
В кафе из скандального района Кургана поставят самую длинную барную стойку в городе
19:30
Генерал-майор, который возглавит курганское УМВД, будет жестким руководителем. Инсайд
ВСУ пытались устроить массированную атаку на Россию: карта атак БПЛА
19:29
Хедлайнером курганского фестиваля, который пройдет на озере Ачикуль, станет тюменский дуэт. Видео
19:28
Финансовый эксперт раскрыл первые подробности об ипотеке для участников СВО
19:27
Замглавы ХМАО поймал депутата на манипуляциях со статистикой родов мигранток. Видео
ВС РФ взяли населенные пункты в Харьковщине и ДНР: карта СВО за 29 мая
19:22
Афганистан признал Крым частью России после изучения исторических данных
19:20
Юристы раскрыли, на каких врачей чаще всего пермяки подавали в суд
19:19
Тест по русскому языку для мигрантов: пройди самый сложный уровень
Тюменец вдохновился детскими воспоминаниями и написал песню об улицах Кургана
19:12
Екатеринбуржцы заполонили пляжи в аномальную жару: 20 фото
19:10
Украина пока не решила вопрос об отправке делегации на новые переговоры с РФ
19:10
Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным отцом
Угрозы Мединскому и ответ Киева по мирным переговорам: что ответил Песков на вопросы журналистов
19:07
Как в Перми проходит форум по вопросам безопасности Евразии: фоторепортаж URA.RU
19:06
Мэр Кургана Науменко посетил семинар с замглавы администрации президента РФ
3
19:05
В России хотят отменить НДФЛ на проценты по долгосрочным вкладам
«Был в украинских списках»: мама подорванного в Ставрополе ветерана СВО рассказала о предупреждениях ФСБ
19:04
Власти Сургута меняют подход к нанесению дорожной разметки
18:59
Прокуратура наказала власти пермского округа за опасную дорогу
18:57
Захарова усомнилась в том, что Макрону нужен мир на Украине
Мама погибшего при взрыве гранаты ветерана СВО рассказала о последнем разговоре с сыном
18:49
В Тюмени плату за проезд в автобусах начнут принимать по QR-кодам. Фото
18:46
В Тюмени шестой год не могут начать ремонт здания, где хранили мумию Ленина
18:45
«Дочка» «Газпрома» объединяет активы в ХМАО
«Он знал подрывника»: последние минуты жизни ветерана СВО Гурциева, которого взорвали в Ставрополе
18:43
Путин: соцпрограммы по поддержке семей будут реализованы по всей России
18:42
В «Гринвиче» открывается «Мидийное место» после отравлений: что изменилось в ресторане
18:40
Почему в Челябинске снизились цены на стройматериалы
Обломки украинского дрона рухнули на жилой дом в Москве: что происходит на месте ЧП
18:38
Как и когда сажать малину по лунному календарю в июне: полная инструкция
18:36
«Приезжайте в наш Крым»: многодетная семья позвала Путина на полуостров
18:34
Участники семинара по нацполитике оценили магнитогорский парк «Притяжение». Фото
«Страшно, прям перед нашими окнами ударило»: жителей Подмосковья напугал упавший на дом БПЛА
18:30
Путин предпочел общение с детьми телефонному звонку. Видео
18:26
Жителей Пермского края приглашают сдать кровь
18:25
В тюменском ТРЦ «Магеллан» объявлена эвакуация. Видео
Ветеран СВО погиб при взрыве гранаты у жилого дома в Ставрополе: власти рассматривают версию теракта
18:25
Изъятый у сына челябинского экс-губернатора бизнес снова продается
18:22
Стало известно о состоянии школьника, выжившего в резне в Байкальске
18:20
Самолет ямальского авиаперевозчика не смог взлететь из-за технических неполадок
Мигранты не собираются интегрироваться в российское общество
18:18
В Перми, выйдя из дома, бесследно пропала 13-летняя девочка. Фото
18:17
Цивилев: в Бурятии и Забайкалье вводят запрет на майнинг
18:14
Власти ХМАО объяснили, как будет покрываться дефицит бюджета
Беспилотник ВСУ упал в жилой двор в Одинцово: фото и видео с места происшествия
18:14
Reuters: США подготовили новые санкции против России
18:13
СВР: Сербия пытается выстрелить России в спину
1
18:13
Участникам СВО и их семьям станет проще получить выплату в Челябинске
Минюст поставил точку в спорах об иноагентстве Пугачевой и Урганта: как живут звезды после СВО
18:11
Пермяк нашел возле пасеки у бочки пропавшую женщину
18:10
В России выбрали лучшие банковские финтех-проекты
18:10
Губернатор Челябинской области Текслер высказался о мигрантах и этнических группах
Жителей Москвы и соседних городов разбудили атаки дронов: карта ударов БПЛА за ночь 29 мая
18:06
На трассе под Екатеринбургом случилось жесткое ДТП с пятью машинами. Фото
18:06
Апелляционный суд ХМАО вынес приговор медсестре, которая довела до самоубийства коллегу
18:05
В пяти регионах Урала вырос риск возникновения лесных пожаров. Карта
1
Что известно о пожаре на одном из старейших заводов Петербурга
18:05
Города ЯНАО готовятся к открытию пляжей, но купаться разрешат не на всех. Карта
18:05
Трем депутатам заксо ЯНАО потребовались «локомотивы» для переизбрания
18:03
Путин раскрыл секрет, как хорошо выглядеть. Видео
18:00
Курганские бизнесмены строят глэмпинги, завлекая гостей новыми услугами и развивая местный туризм
7
18:00
Как строил бизнес-империю пермский миллиардер Репин с амбициями губернатора
1
18:00
На квасе, кефире или шампанском: топ оригинальных рецептов ко Дню окрошки
17:58
Путин решил проблему многодетной семьи из Ингушетии
17:57
Российским водителям разрешили отъезжать с места ДТП
17:56
Мэрия отчиталась перед жителями Челябинска об исполнении бюджета
17:55
Курганские спортсмены заняли призовые места на гонках с собаками. Фото
17:51
Путин объяснил, почему Крым вернулся в состав России
1
17:50
Путин пообещал матерям засчитывать в стаж отпуска по уходу за детьми
2
17:50
«Идет расселение»: на набережной Кургана снесли девять домов. Видео
1
17:39
Секретарь генсовета ЕР Якушев высказался об атмосфере на форуме в Перми
17:38
В Челябинске резко вырос спрос на одно- двухкомнатное жилье
17:35
Смягчили приговор свердловчанке, потратившей миллионы сына, чей отец умер на СВО
17:34
Погибший ветеран СВО Гурциев должен был занять высокую должность
17:34
Волейбольный клуб «Факел» порадует фирменным мерчем своих болельщиков в ЯНАО. Скрин
17:30
Маму 12-летней девочки, жестоко избитой в Первоуральске, атаковали анонимы
17:30
От первого фонтана нефти до 13 миллиардов тонн: ХМАО празднует юбилей легендарного месторождения. Инфографика
1
17:29
Дети и алкоголь — опасное соседство: депутат Кургана поддержала запрет на сладкие полки в алкомаркетах
8
17:24
«Гимназистка на серьезном свидании»: Шойгу дал ответ Мерцу
1
17:23
СКР, МВД и ФСБ провели масштабную операцию в Екатеринбурге
4
17:20
Помощник челябинского криминального авторитета «отскочил» от тюремной камеры
17:18
Путин сделал подарок матери десяти детей из Екатеринбурга. Фото
3
17:17
«Тимуровцы» помогли пермским сиротам начать самостоятельную жизнь
17:17
«Сражались, как за свою землю»: Шойгу поблагодарил солдат из КНДР
1
17:17
От ожогов и морщин: как выбрать идеальный солнцезащитный крем — мнение дерматолога
17:16
Генпрокуратура помогла вернуть воду семье участника СВО из Кунашака
17:13
Тюменцы стали чаще заражаться сифилисом
17:13
Путин заявил о новых льготах для родителей
7
17:11
В ХМАО самый богатый ректор вуза зарабатывает свыше 750 тысяч рублей
1
17:09
Курганская жара: столбики термометров будут показывать до 31 градуса
3
17:08
Лукашенко пожаловался на новую проблему в сельском хозяйстве после неурожая картошки
2
17:08
Лавров рассказал про гарантии безопасности для стран Евразии на форуме в Перми
17:07
Свердловская область оставила федеральный бюджет без полутора млрд рублей
1
17:07
Замглавы администрации президента Магомедов высказался о конфликтах на национальной почве в УрФО
4
17:05
На кинофестивале «Медвежонок» в Перми покажут восемь премьер
17:02
Путин заявил о новом тренде на количество детей в российских семьях
16:58
У самолета Новый Уренгой — Екатеринбург забарахлил двигатель в небе над Тюменью
1
16:57
Комары и мошки: курганского биолога расспросили, откуда взялась тьма насекомых
16:51
В Челябинске водители маршруток нашли лазейку, как не включать кондиционеры
1
16:51
Число отравившихся шаурмой в Ноябрьске перевалило за два десятка человек
2
16:45
Депутат раскритиковал меню в буфете думы ХМАО
2
16:44
В 5-м микрорайоне Заозерного района Кургана временно перекроют проезд
16:44
В Тюменской области родился малыш с неизвестным полом
4
16:43
Визит Лаврова и Якушева в Пермь доставил неудобства региональным чиновникам
16:41
Медведев предупредил об опасности нового противостояния Европы и Азии
1
16:35
Полпред в УрФО Жога выделил три основных направления в работе с мигрантами
4
16:31
«Там было спокойно»: МакSим впервые рассказала о том, что видела в коме
16:29
Челябинским ветеранам СВО сделают скидку на ларьки
1
16:27
В Кургане горит квартира в многоэтажке по Фарафонова. Видео
16:25
Из-за массовой аварии на трассе Тюмень — Екатеринбург перекрыто движение. Схема
16:23
История любви и борьбы Анастасии Заворотнюк: 29 мая исполнился год со дня смерти актрисы
1
16:21
Пермякам предлагают более 150 тысяч рублей в месяц за летнюю подработку
1
16:17
Боевики «Азова»* в Гнатовке издевались над мирными жителями
3
16:13
Путин назвал причину, по которой в Перми проходит мероприятие международного масштаба
16:11
Власти Сургута назвали самые популярные автобусные маршруты среди «зайцев»
16:09
В Кургане назвали три места, где можно купаться и отдыхать на пляже
1
16:09
В Тюмени вдову и детей погибшего на СВО военного хотели оставить без соцподдержки
1
16:08
Портнов за несколько дней до смерти встречался с Зеленским и главой ГБР
16:05
Претендента на мандат горсобрания Златоуста отпустили из ИВС домой и запретили общаться с экс-женой. Видео
16:04
В ХМАО голый мужчина устроил забег на парковке. Видео
2
16:00
Тюменских детей прокатят на аттракционе за 10 рублей
15:53
Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске
2
15:52
В Екатеринбурге изменят несколько важных автобусных маршрутов
15:50
В Заозерном районе Кургана полыхает трава у озера Черное. Фото, видео
15:49
Минобороны показало кадры освобожденной Строевки в Харьковской области. Видео
15:48
На СВО погиб брат тюменского чиновника. Фото
15:47
В Перми пройдет серия экскурсий по кладбищам
1
15:45
Хедлайнером легендарного фестиваля «Самотлорские ночи» в ХМАО станет экс-солистка «Миража»
1
15:45
Что известно о курганском экс-силовике, ставшем первым замглавы Кетовского округа
4
15:43
Депутата, обвинившего свердловского мэра в нападении, сняли с должности
1
15:42
Тюменцы собирают первые опята и боровички. Фото
15:40
Между двумя челябинскими селами построят асфальтированную дорогу. Карта
15:40
Кухарук поделился опытом борьбы с нелегальными мигрантами на совещании с замглавы АП
1
15:38
Житель ХМАО до смерти забил и изрезал подругу
15:37
Эрдоган призвал серьезно оценить предложение Лаврова о переговорах
2
15:35
В Челябинске на время ремонта моста через реку Миасс изменятся маршруты востребованных трамваев
15:30
Ремонтом Красавинского моста в Перми займется компания из Москвы
15:30
Выборы в курганскую облдуму пройдут за два дня. Инсайд
5
15:29
ВСУ разрушили больницу в Курской области
1
15:28
Эрдоган сделал важное заявление по миру на Украине
4
15:27
В трети проверенных автобусов Челябинска не работают кондиционеры
15:26
Фотографии жителей Ямала украсят Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск
1
15:26
Лавров в Перми заявил о важности подключения новых регионов к международным проектам
15:26
Заточенный в тайской тюрьме тюменец вернется домой
15:26
В Кургане появился фейковый аккаунт мэра Науменко
15:25
Алиментщик из ХМАО после возбуждения уголовного дела заплатил ребенку долги
1
15:22
Фидан поделился с Каллас итогами переговоров по Украине в России
15:19
Губернатор Махонин предложил сделать Пермь площадкой для международных мероприятий
15:18
Толпа подростков устроила самосуд над школьником в Каменске-Уральском. Видео
3
15:16
Шумных водителей захотели наказывать жестче: в Госдуме готовят новые штрафы
4
15:15
Шадринск плавится от майской жары
1
15:13
Свердловская школьница в шоке после скандала с раздеванием на ОГЭ
1
15:09
В Курганской области продавали потенциально опасное мясо
2
15:06
Стало известно, как спасают от гололеда главные достопримечательности России
15:05
В Кургане открыли сезон речных прогулок. Фото, видео
1
15:01
Без стыда и одежды: тюменцы устроили бесплатный пляж в Зареке. Фоторепортаж
4
15:00
Челябинские депутаты подарили бойцам СВО автомобиль. Фото, видео
15:00
В мэрии «курганской Рублевки» нашли замену арестованному бывшему первому замглавы Бабкину. Эксклюзив
14:58
Свердловские таксисты выступили против перекрашивания их машин в один цвет
4
14:57
Раскрыты детали крупного жилого района на территории курорта «Притяжение» в Магнитогорске. Фото
1
14:54
Удар за ударом: магнитные бури накроют Землю в июне 2025
14:53
Компания из Сургута отремонтирует дорогу и мост на участке «трассы смерти»
14:52
В Южной Корее в результате авиакатастрофы погибли все находящиеся на борту
14:52
ВС РФ освободили сразу три населенных пункта
14:51
Угрожает ли Тюмени нашествие чужеродных «трансформеров»: что это и как с ними бороться
14:50
Депутаты отправили в отставку главу Лысьвы Пермского края
14:50
Свердловскому депутату устроили товарищеский суд после атаки на зама губернатора
5
14:46
«Постоянно конфликтовали»: военный зарезал свердловского боксера на улице
3
14:45
Текслер назвал Жоге затраты на нацполитику в Челябинской области
14:45
Курганские власти составили единый реестр цыган
3
14:42
Новый закон затронет больше половины свердловских таксистов
14:42
«Цинично и противно»: Кличко пожаловался на Зеленского
3
14:41
В Интернете расходится фейк о вводе в России талонов на топливо
14:41
В сквере курганского театра «Гулливер» будут проходить бесплатные аудиочитки с участием актеров
1
14:40
ВС РФ уничтожили батальон украинских десантников
4
14:40
Названа причина смерти российской журналистки в отеле Ташкента
14:39
У тюменской «стройки века» может появиться крупный инвестор
14:38
Власти города ХМАО объявили об отключении отопления
1
14:36
МакSим грозит гигантскими штрафами: что в ее райдере перед концертом в Екатеринбурге
11
14:35
Глава МИД Сергей Лавров сделал в Перми важное заявление
14:33
Песков рассказал, планирует ли Путин звонить Трампу
1
14:33
Кремль озвучил позицию по условиям перемирия с Украиной
1
14:31
ВС РФ за сутки сбили 123 дрона ВСУ
14:29
Ямальскую экономику ожидают сложности из-за запретов для мигрантов
1
14:29
В США создают беспилотный истребитель F-35
14:25
Тюменские дружинники стали привлекаться к усмирению буйных соседей
14:23
Песков жестко ответил на требование Киева немедленно передать меморандум
1
14:23
Главу «Почта Банка» Пахомова избрали зампредом ВТБ
14:22
Власти Тюмени решили, что делать с хрущевками на пешеходной улице Дзержинского
2
14:22
Курс доллара рухнул ниже 79 рублей впервые за два года
2
14:22
Челябинский актер Робак снялся в пилотной серии сериала Сергея Светлакова. Фото
1
14:20
ВС РФ освободили три населенных пункта
14:20
Мирные куряне содержатся на Украине как военнопленные
14:20
Вице-губернатор Курганской области Алексеев заявил, что мигранты смогут работать только на стройке
11
14:18
Песков назвал вопиющей ситуацию с угрозами семье помощника президента Мединского
2
14:16
Полпред в УрФО Жога: недопустимы привилегии для мигрантов в получении соцблаг
2
14:16
Власти ХМАО приняли новые льготы для студентов из семей участников СВО
1
14:15
В Кунгуре Пермского края избрали нового мэра
14:15
Кремль потребовал ясности от Украины о встрече в Стамбуле
14:15
В Кремле раскрыли подробности планов по новым переговорам Путина и Трампа
14:11
«Мы хотим мира»: Орбан воспротивился принятию Украины в Евросоюз
14:10
В Копейске построят новую автомобильную дорогу
14:06
Курганская полиция устроит грандиозный праздник в ЦПКиО ко Дню защиты детей
2
14:05
Задержанный в ЛНР шпион передал ВСУ координаты военного коменданта Кременной. Видео
14:05
Свердловский участник СВО остался без выплат за тяжелое ранение
14:04
Челябинцы задолжали за тепло около трех млрд рублей
3
14:04
Водителей тюменских автобусов свыше 300 раз наказали за нарушения ПДД и неисполнение обязанностей
14:00
Глава «Уральских авиалиний» встретился с руководством Росавиации и раскрыл планы компании
1
14:00
Вылет двух рейсов задерживается из аэропорта Нового Уренгоя
13:57
Роспотребнадзор ХМАО раскрыл города, где клещи кусают чаще
13:55
Садовые дома с банями в ЯНАО продают дороже виллы с бассейном в Анталии. Фото
1
13:54
В Златоусте осужденного депутата лишили мандата из-за утраченного доверия
13:53
Карасин: Европа с приходом Трампа оказалась в луже
5
13:52
Минцифры хочет добавить «Госуслуги» в мессенджер Max
2
13:50
В Пермском крае глава Лысьвенского округа Федосеев подал заявление об отставке
13:49
Центр Екатеринбурга перекроют на несколько дней ради мотоциклистов. Карта
13:47
Курганец расфасовал по сверткам метиловый эфир, за что ему грозит 20 лет колонии
1
13:43
Тюменские власти объединились с полицией, чтобы бороться с нелегальными мигрантами
2
13:43
Минцифры ответили на заявления об обязательной сдаче биометрии для доступа к Госуслугам
1
13:42
«Ничем помочь нельзя»: Сергей Соседов рассказал о проблемах со здоровьем
5
13:42
Кортеж правительства РФ прибыл в Пермь. Видео
13:42
В Первоуральске наказали девочку, которую зверски избила 13-летняя школьница
1
13:40
Песню рэпера Noize MC* запретили в России
13:38
В Тюмени ищут саперов для отправки в зону СВО
13:37
Какие праздники отмечают 30 мая 2025: что можно и нельзя делать
13:33
МЧС будет следить за виновниками лесных пожаров из космоса
13:32
В зоне спецоперации погиб первый председатель «Ассоциации ветеранов СВО» из Пермского края Шуткин
13:32
Названа официальная причина взрыва в Ставрополе, унесшего жизнь Гурциева
13:31
Бастрыкин подгоняет челябинский следком с делом о смерти младенца
13:30
Восемь участников СВО претендуют на депутатские мандаты в ЯНАО. Инсайд
1
13:29
Омбудсмен ХМАО вступилась за бойца СВО, которого лишили выплат
1
13:27
Появились подробности о втором погибшем при взрыве гранаты в Ставрополе
13:26
«Вопрос безопасности»: бразильский аналитик предположил цель наступления ВС РФ на Украине
13:26
Челябинцы поддержали ограничительные меры властей по отношению к мигрантам
13:25
В новых челябинских муниципалитетах сформируют органы управления
13:24
В Тюменской области охотник выстрелил в людей, перепутав их с лосем
13:21
Названо имя вероятного убийцы российского ветерана СВО Гурциева в Ставрополе
13:19
«Весь район в дыму»: мощный пожар охватил пятиэтажку в Екатеринбурге. Фото, видео
13:18
Мотоциклы и дроны из ЯНАО помогли бойцам освободить поселок в ДНР. Видео
13:16
Рособрнадзор запретил круглые столы на ЕГЭ
1
13:13
Новая дочка «Газпрома» готова вложить более 4 млрд рублей в обустройство месторождения в ЯНАО
13:13
Свердловские власти взяли семьи цыган под жесткий контроль
1
13:10
К Перми подлетает спецборт первых лиц России
13:10
Паслер утвердил отставку свердловского министра
4
13:08
В ГИБДД назвали самые опасные для детей районы Екатеринбурга
2
13:06
Заур Гурциев погиб при взрыве: что известно о жизни и карьере замглавы Ставрополя
13:03
В Пермь с рабочим визитом приедет зампред правительства РФ Александр Новак
13:02
Шойгу раскрыл место встречи России и Украины в июне
13:01
Бастрыкин требует доклад об обманутых дольщиках в челябинском коттеджном поселке
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Челябинские бизнесмены обошли конкурентов со всей страны и получили по миллиону
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Учитель музыки, избившая школьника в Перми, объяснила свой поступок
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На Челябинскую область надвигается 32-градусная жара
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Свердловчанин попал под суд, пропив зарплату, за которой следила жена
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В Тюменской области средняя зарплата превысила 84 тысячи рублей
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Создатель бренда Putin Team заморозил проект фабрики одежды под Екатеринбургом
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Тюменский застройщик объяснил, почему стоит в очереди за стройматериалами собственного производства
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Тюменская мэрия разработала план эвакуации жителей города в военное время
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Депутаты ХМАО увеличили дефицит бюджета почти на 20 миллиардов
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На фестивале «Медвежонок 3» Сбер откроет свой творческий павильон
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В Перми арт-объект «Место, где вместе» восстановят
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В Магнитогорске поймали самокатчика, умчавшего от росгвардейцев
12:43
Челябинцы стали чаще вкладывать деньги в строительство частных домов и коттеджей
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Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов
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Врачи назвали возраст самой юной тюменки, сделавшей аборт
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Погибший от взрыва в Ставрополе ветеран СВО внесен в базу Миротворца
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Чем известен убыточный завод цветного литья, который продают в Кургане почти за миллиард рублей
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Ямальскую больницу укомплектовали японским эндоскопическим оборудованием
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Суд отправил под стражу замминистра природных ресурсов Краснодарского края
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В Челябинской области 350 детей пострадали за год от сексуального насилия
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Стали известны подробности участия США в переговорах Украины и России
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Пермские школьники и инженеры собрались на международную «Битву роботов»
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Замминистра природных ресурсов Кубани заключили под стражу
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