Армия РФ уничтожила американских наемников под Харьковом

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Армия РФ нанесла удар по боевым позициям наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара высокоточными ракетами росссийская армия уничтожила более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников в районе Авдеевки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования „Кракен“ (запрещено в РФ) и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков. В том числе до 20 американских наемников», — сообщили в Минобороны.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. На стороне ВСУ действует множество иностранных наемников. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украину прибыло 7107 иностранных наемников.

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В результате удара высокоточными ракетами росссийская армия уничтожила более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников в районе Авдеевки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования „Кракен“ (запрещено в РФ) и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков. В том числе до 20 американских наемников», — сообщили в Минобороны. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. На стороне ВСУ действует множество иностранных наемников. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украину прибыло 7107 иностранных наемников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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